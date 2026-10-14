W Polsce była premier Beata Szydło może zostać przewodniczącą delegacji partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w Parlamencie Europejskim. Na tym stanowisku ma zastąpić Adama Bielana, który po wewnętrznym rozłamie w PiS i odejściu Mateusza Morawieckiego stanął na czele partii Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.

O możliwym powołaniu informuje Interia, powołując się na Wirtualną Polskę. Według portalu ogłoszenie nowej roli Szydło może nastąpić już w środę podczas spotkania europosłów PiS, którzy przybyli do Polski przed partyjną konwencją.

Wystąpienie na konwencji w Krakowie

Oczekuje się, że Szydło wystąpi na partyjnej konwencji PiS w Krakowie w czwartek. Wśród zaplanowanych mówców wymieniani są także prezes partii Jarosław Kaczyński oraz kandydat PiS na stanowisko premiera Przemysław Czarnek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Politycy PiS opisują wydarzenie jako początek nowego sezonu politycznego oraz okazję do przedstawienia partii jako alternatywy dla obecnej koalicji rządzącej. Jeden z anonimowych polityków PiS powiedział Wirtualnej Polsce, że partia dąży do wzmocnienia politycznej roli Szydło.

Doświadczenie w polskiej i europejskiej polityce

Beata Szydło stała na czele polskiego rządu w latach 2015–2017, a później była wicepremierką w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. W Parlamencie Europejskim pracuje od siedmiu lat. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku Szydło otrzymała ponad pół miliona głosów.

Inny rozmówca Wirtualnej Polski z PiS nazwał ją jedną z najpopularniejszych polityczek partii i zaznaczył, że wyborcy darzą ją dużą sympatią. Szydło ma również wystąpić w Krakowie jako szefowa regionalnych struktur PiS.

Czytaj nas na