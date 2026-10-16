波兰总理唐纳德·图斯克表示，该国宪法法庭将以符合宪法的形式开始运作并作出裁决。他在欧盟峰会后于布鲁塞尔作出这一表示，RMF24报道。

图斯克强调，其政府不会在法庭运作问题上让步。他还称，解除博格丹·希温奇科夫斯基履行宪法法庭院长职责是关键，并表示他正在非法履行这一职务。

法庭外的抗议活动

抗议者已在华沙宪法法庭大楼外停留数周。组织者呼吁民众参加计划于周六举行的示威活动。其中，法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基支持举行此次示威。

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图斯克表示，法庭外将聚集巴士、法律与公正党支持者团体及其他参与者。总理称，当局将应对这一局势，警方将坚决回应任何侵略行为。

冲突与拘留

周三，紧张局势在宪法法庭外加剧。当日，由众议院选出的新任法庭法官马切伊·贝雷克在众议院宣誓就职。随后，抗议者试图封锁进入大楼的通道，并与警方发生冲突。

周五，华沙警方报告称拘留了一名男子。警方称，该男子袭击了一名女警员，导致她头部受伤。执法人员表示，拘留后在其夹克内发现了一把刀。该女警员已在医院接受救治。

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