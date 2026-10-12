在英国，英国改革党（Reform UK）领导人奈杰尔·法拉奇的顾问克里斯·布鲁尼-洛在民调公司 Redfield & Wilton Strategies 中担任了具有影响力的角色，尽管他与该公司的关联并未公开。据曾在该公司工作的消息人士透露，《卫报》对此进行了报道。

该报消息人士称，布鲁尼-洛多年来一直是法拉奇的私人民调专家，他积极参与 Redfield & Wilton Strategies 的运营工作，并利用这一角色制定潜在的选举策略。一些员工认识他时使用的名字是克里斯·雷德菲尔德；《华盛顿邮报》正是以这个名字刊登了他的评论。

在公司的工作

该公司唯一的董事、律师布鲁诺·罗德里格斯表示，布鲁尼-洛从2020年年中至2022年年底担任顾问。据他称，布鲁尼-洛于2025年夏季自愿返回公司，为实习生提供培训。罗德里格斯称他是团队中重要且有价值的一员，但否认 Redfield & Wilton、英国改革党或法拉奇之间存在任何机构、研究、客户或财务联系。

罗德里格斯还解释称，雷德菲尔德这一姓氏并非仅用于布鲁尼-洛的公司电子邮件地址。与此同时，《卫报》看到的一名前员工在2021年入职培训时所作的笔记，将克里斯·雷德菲尔德描述为事实上的运营负责人。罗德里格斯否认了这一说法，并表示日常工作由研究总监菲利普·范·斯海尔廷加负责。

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研究与档案

该报消息人士称，布鲁尼-洛组织了有关英国和美国选民投票意向的民调，并负责对地方议会支出开展研究。消息人士称，他十分重视准备有关地方政府工作情况的档案，并认为公司的工作可以出售给政党。

员工尤其提交了有关议会翻译服务支出的信息获取请求。罗德里格斯称，该项目是一项商业研究，研究了数十个支出类别，并强调其结果没有提供给英国改革党或法拉奇。

2020年，法拉奇当时的高级顾问丹·朱克斯曾试图推广 Redfield & Wilton 的工作，向包括《卫报》在内的多家媒体提供独家民调。该报拒绝了这一提议。布鲁尼-洛未对该报道发表评论，范·斯海尔廷加也未回应记者的询问。

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