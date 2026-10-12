W Wielkiej Brytanii Chris Bruni-Lowe, doradca lidera Reform UK Nigela Farage’a, pełnił wpływową rolę w firmie sondażowej Redfield & Wilton Strategies, choć publicznie nie był z nią łączony. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na źródła pracujące w firmie.

Według rozmówców publikacji Bruni-Lowe, który przez wiele lat był prywatnym specjalistą Farage’a ds. sondaży, aktywnie uczestniczył w działalności operacyjnej Redfield & Wilton Strategies i wykorzystywał tę rolę do opracowywania potencjalnych strategii wyborczych. Niektórzy pracownicy znali go jako Chrisa Redfielda; pod tym właśnie nazwiskiem jego komentarze publikował „The Washington Post”.

Praca w firmie

Jedyny dyrektor firmy, prawnik Bruno Rodriguez, oświadczył, że Bruni-Lowe pracował jako konsultant od połowy 2020 roku do końca 2022 roku. Według niego latem 2025 roku Bruni-Lowe dobrowolnie wrócił, aby szkolić stażystów. Rodriguez nazwał go ważnym i wartościowym członkiem zespołu, lecz zaprzeczył istnieniu jakichkolwiek instytucjonalnych, badawczych, klienckich lub finansowych powiązań między Redfield & Wilton, Reform UK lub Farage’em.

Rodriguez wyjaśnił również, że nazwisko Redfield było używane w firmowych adresach e-mail nie tylko w przypadku Bruni-Lowe’a. Jednocześnie notatki byłego pracownika z instruktażu wprowadzającego z 2021 roku, które widział „The Guardian”, opisywały Chrisa Redfielda jako faktycznego szefa operacyjnego. Rodriguez temu zaprzeczył i zaznaczył, że bieżącą pracą kierował dyrektor ds. badań Philip van Scheltinga.

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Badania i dossier

Źródła publikacji twierdzą, że Bruni-Lowe organizował sondaże dotyczące preferencji wyborczych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a także nadzorował badania wydatków lokalnych rad. Według nich poświęcał znaczną uwagę przygotowywaniu dossier dotyczących pracy władz lokalnych i sugerował, że pracę firmy można byłoby sprzedać partiom politycznym.

Pracownicy wysyłali między innymi wnioski o dostęp do informacji dotyczących wydatków rad na usługi tłumaczeniowe. Rodriguez nazwał ten projekt badaniem komercyjnym, w ramach którego analizowano kilkadziesiąt kategorii wydatków, i podkreślił, że jego wyników nie przekazano ani Reform UK, ani Farage’owi.

W 2020 roku ówczesny starszy doradca Farage’a Dan Jukes próbował promować pracę Redfield & Wilton, oferując ekskluzywne sondaże wielu mediom, w tym „The Guardian”. Gazeta odrzuciła tę propozycję. Bruni-Lowe nie skomentował publikacji, a van Scheltinga nie odpowiedział na zapytania dziennikarzy.

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