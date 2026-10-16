Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że Trybunał Konstytucyjny zacznie działać w formacie konstytucyjnym i będzie wydawał orzeczenia. Powiedział to w Brukseli po szczycie UE, informuje RMF24.

Tusk podkreślił, że jego rząd nie ustąpi w kwestii pracy trybunału. Za kluczowe uznał również odsunięcie Bogdana Święczkowskiego od wykonywania obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzając, że nielegalnie pełni on tę funkcję.

Protesty przed trybunałem

Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie protestujący przebywają już od kilku tygodni. Organizatorzy wezwali ludzi do udziału w demonstracji zaplanowanej na sobotę. Jej przeprowadzenie poparł między innymi lider partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.

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Według Tuska przed trybunałem mają zgromadzić się autobusy, grupy zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz inni uczestnicy. Premier oświadczył, że władze poradzą sobie z sytuacją, a policja będzie zdecydowanie reagować na przejawy agresji.

Starcia i zatrzymanie

Napięcie przed Trybunałem Konstytucyjnym nasiliło się w środę, gdy Maciej Berek, wybrany przez Sejm na nowego sędziego trybunału, złożył ślubowanie w Sejmie. Protestujący próbowali wówczas zablokować wjazd do budynku, doszło też do starć z policją.

W piątek warszawska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który według jej danych zaatakował policjantkę i spowodował u niej uraz głowy. Funkcjonariusze oświadczyli, że po zatrzymaniu znaleźli pod jego kurtką nóż. Policjantce udzielono pomocy w szpitalu.

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