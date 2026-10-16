Прем’єр Туск заявив, що Конституційний трибунал Польщі запрацює — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конституційний трибунал країни почне працювати у конституційному форматі та ухвалюватиме рішення. Про це він сказав у Брюсселі після саміту ЄС, повідомляє RMF24.

Туск наголосив, що його уряд не відступить у питанні роботи трибуналу. Він також назвав ключовим усунення Богдана Свєнчковського від виконання обов’язків голови Конституційного трибуналу, заявивши, що той незаконно виконує цю функцію.

Протести біля трибуналу

Біля будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві протестувальники перебувають уже кілька тижнів. Організатори закликали людей долучитися до демонстрації, запланованої на суботу. Її проведення підтримав, зокрема, лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.

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За словами Туска, біля трибуналу мають зібратися автобуси, групи прихильників «Права і справедливості» та інші учасники. Прем’єр заявив, що влада впорається із ситуацією, а поліція рішуче реагуватиме на прояви агресії.

Сутички та затримання

Напруження біля Конституційного трибуналу посилилося в середу, коли Мацей Берек, обраний Сеймом новим суддею трибуналу, склав присягу в Сеймі. Тоді протестувальники намагалися заблокувати в’їзд до будівлі, а також сталися сутички з поліцією.

У п’ятницю варшавська поліція повідомила про затримання чоловіка, який, за її даними, напав на поліцейську та спричинив їй травму голови. Правоохоронці заявили, що після затримання виявили під його курткою ніж. Поліцейській надали допомогу в лікарні.

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