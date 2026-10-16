Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конституционный трибунал страны начнет работать в конституционном формате и будет принимать решения. Об этом он сказал в Брюсселе после саммита ЕС, сообщает RMF24.

Туск подчеркнул, что его правительство не отступит в вопросе работы трибунала. Он также назвал ключевым отстранение Богдана Свенчковского от исполнения обязанностей председателя Конституционного трибунала, заявив, что тот незаконно исполняет эту функцию.

Протесты у трибунала

У здания Конституционного трибунала в Варшаве протестующие находятся уже несколько недель. Организаторы призвали людей присоединиться к демонстрации, запланированной на субботу. Ее проведение поддержал, в частности, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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По словам Туска, у трибунала должны собраться автобусы, группы сторонников «Права и справедливости» и другие участники. Премьер заявил, что власти справятся с ситуацией, а полиция будет решительно реагировать на проявления агрессии.

Столкновения и задержание

Напряженность у Конституционного трибунала усилилась в среду, когда Мацей Берек, избранный Сеймом новым судьей трибунала, принес присягу в Сейме. Тогда протестующие попытались заблокировать въезд в здание, также произошли столкновения с полицией.

В пятницу варшавская полиция сообщила о задержании мужчины, который, по ее данным, напал на сотрудницу полиции и причинил ей травму головы. Правоохранители заявили, что после задержания обнаружили под его курткой нож. Сотруднице полиции оказали помощь в больнице.

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