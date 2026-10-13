Рада не поддержала работу парламента во время «желтого» уровня тревоги

13 октября Верховная Рада не набрала достаточного количества голосов за предложение разрешить парламенту работать во время воздушной тревоги желтого уровня. Инициативу поддержали 206 народных депутатов.

По данным официального портала парламента, 11 депутатов проголосовали против, четверо воздержались, а 77 не голосовали. Всего в голосовании приняли участие 298 парламентариев.

Речь шла о пробном голосовании, поэтому окончательное решение об изменении правил работы Верховной Рады принято не было.

Согласно действующим правилам, во время воздушной тревоги пленарные заседания прерываются, а депутаты переходят в укрытия. Вернуться к работе парламент может через 15 минут после отбоя.

В то же время в Верховной Раде уже оборудовали альтернативные рабочие места в укрытии, откуда депутаты смогут следить за рассмотрением законопроектов и голосовать с помощью электронной системы.

Источник: Верховная Рада Украины

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