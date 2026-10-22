82-летняя украинка похудела на 14 кг и научилась садиться в шпагат

82-летняя Людмила Хамова из города Бахмач в Черниговской области похудела на 14 кг благодаря регулярным физическим упражнениям и изменению рациона питания.

Несмотря на почтенный возраст, женщина ежедневно делает зарядку, посещает групповые тренировки и умеет садиться в шпагат.

Восемь лет назад у Людмилы были проблемы со здоровьем: она страдала от болей в коленях и испытывала трудности с передвижением. Начать заниматься спортом ей посоветовал сын. За это время её вес уменьшился с 86 кг до 14 кг.

Также пенсионерка пересмотрела свой рацион: отказалась от сливочного масла и продуктов с пальмовым маслом, а при выборе сладостей обращает внимание на содержание сахара и трансжиров.

Помимо тренировок, Людмила изучает английский язык, чтобы поддерживать активность мозга. По её словам, физические упражнения помогают ей не только поддерживать форму, но и улучшать моральное состояние.

Источник: «Суспильне Чернигов».

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