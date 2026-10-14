В Хмельницкой области военнослужащих ТЦК будут судить за избиение мобилизованного мужчины

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении двух военнослужащих Хмельницкого районного ТЦК и СП, которых обвиняют в избиении мобилизованного мужчины. Обвинительный акт направлен в суд.

Инцидент произошел летом 2024 года в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, только что мобилизованный мужчина отказался ехать в центр базовой общевойсковой подготовки.

После этого двое военнослужащих пытались силой заставить его покинуть казарму и сесть в автомобиль.

Один из фигурантов прижал мужчину к кровати и удерживал его, чтобы тот не мог сопротивляться. Другой в это время бил потерпевшего по голове и туловищу.

Избиение прервал их коллега. Он вызвал правоохранителей и медиков.

В результате инцидента мужчину госпитализировали. У него диагностировали переломы носа и ребер, а также многочисленные ссадины.

В ходе досудебного расследования оба фигуранта признали свою вину и раскаялись в содеянном.

По информации ГБР, одного из военнослужащих перевели в боевое подразделение, а другого понизили в должности.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд. Дальнейшую правовую оценку действиям обвиняемых даст суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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