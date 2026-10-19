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Новости Украина

В Ровенской области маленькая девочка получила тяжелые ожоги в результате поражения электрическим током

UA NEWS 19 Октября 2026 20:40
В Ровенской области маленькая девочка получила тяжелые ожоги в результате поражения электрическим током

В селе Остров Демидовской общины в Дубенском районе девочка 2021 года рождения получила поражение электрическим током. Инцидент произошёл накануне, в результате чего ребёнок получил ожоги II–III степеней.

Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской областной детской больницы.

Информация получена в ходе сверки с дежурным по линии 103.
 
«Спасатели призывают родителей следить за детьми и ограничивать их доступ к розеткам, электроприборам и проводам. Объясняйте малышам опасность электрического тока и не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

В Белой Церкви подросток получил сильное поражение током на крыше вагона.

Напомним, в Киеве в результате падения с электрички погиб подросток.

Также в Тернопольской области мужчина погиб во время оползня.
 
 
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