В селе Остров Демидовской общины в Дубенском районе девочка 2021 года рождения получила поражение электрическим током. Инцидент произошёл накануне, в результате чего ребёнок получил ожоги II–III степеней.

Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской областной детской больницы.

Информация получена в ходе сверки с дежурным по линии 103.

«Спасатели призывают родителей следить за детьми и ограничивать их доступ к розеткам, электроприборам и проводам. Объясняйте малышам опасность электрического тока и не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области

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