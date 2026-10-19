В Ровенской области маленькая девочка получила тяжелые ожоги в результате поражения электрическим током
В селе Остров Демидовской общины в Дубенском районе девочка 2021 года рождения получила поражение электрическим током. Инцидент произошёл накануне, в результате чего ребёнок получил ожоги II–III степеней.
Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской областной детской больницы.
Информация получена в ходе сверки с дежурным по линии 103.
«Спасатели призывают родителей следить за детьми и ограничивать их доступ к розеткам, электроприборам и проводам. Объясняйте малышам опасность электрического тока и не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области.
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Напомним, в Киеве в результате падения с электрички погиб подросток.
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