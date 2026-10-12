Рада приняла еврозакон о новых стандартах безопасности и охраны здоровья работников

12 октября 2026 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 10147 «О безопасности и здоровье работников на рабочем месте», который меняет подход к охране труда с реактивного на проактивный. Документ имплементирует рамочную Директиву Совета 89/391/ЕЭС, гармонизирует украинское законодательство с конвенциями Международной организации труда и является одним из шагов по реализации программы Ukraine Facility.

Новые правила обязывают работодателей оценивать риски на каждом рабочем месте и принимать профилактические меры до возникновения чрезвычайных ситуаций. Законодательство впервые закрепляет термины «профессиональный риск», «инцидент», «оценка рисков» и «рабочее место», а также вводит имущественную ответственность работодателя, который по решению суда будет возмещать Фонду социального страхования расходы на выплаты пострадавшим из-за ненадлежащих условий труда.

Кроме того, закон вводит обязательное страхование ответственности для компаний, оценивающих безопасность труда, и усиливает защиту уязвимых категорий работников, в частности беременных женщин, несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

Источник: РБК-Украина

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил проект обновленного Трудового кодекса, который закрепляет право на гибкие формы труда и должен стать отправной точкой для реформирования рынка труда.

В Украине официально работают лишь 13 млн человек: в Минэкономики объяснили необходимость нового Трудового кодекса.

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