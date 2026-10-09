Российская пропаганда использует «Фиксиков» и «Машу и Медведя» против Украины

Российская пропаганда распространяет видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, в которых герои популярных мультфильмов убивают украинцев. Среди персонажей, которых используют в таких роликах, — герои «Маши и Медведя», «Фиксиков» и других анимационных проектов. В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что таким образом Россия пытается разжигать ненависть к украинцам и оправдывать насилие.

Россия использует знакомых детям персонажей мультфильмов для создания пропагандистских видеороликов против Украины. В соцсетях появляются ролики, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. В них герои популярных анимационных проектов изображены так, будто они убивают украинцев.

По данным Центра, для таких видео используются персонажи мультсериалов «Маша и Медведь», «Фиксики» и других известных анимационных проектов. Украинцев в роликах изображают карикатурно, а сами сцены содержат насилие.

Как детские мультфильмы становятся инструментом пропаганды

В ЦПД отмечают, что это часть российской пропагандистской кампании. Её цель — распространять враждебность по отношению к украинцам и создавать оправдания для войны. Для этого российские авторы используют образы, которые многие люди хорошо знают и узнают с детства. Обычно мультфильмы воспринимаются как развлечение, особенно когда речь идет о персонажах, популярных среди детей. Однако в таких видео знакомые герои выступают в роли участников жестоких сцен. Таким образом, развлекательный формат используется для распространения ненависти и нормализации насилия.

В Центре отмечают, что узнаваемость персонажей помогает привлекать внимание к такому контенту. Человек может наткнуться на ролик из-за знакомого героя, даже не ожидая увидеть пропаганду или сцены убийств.

Почему такие видео могут быть опасны для детей

Особое беспокойство вызывает то, что подобный контент может попадать к детской аудитории. Дети привыкли видеть этих персонажей в мультфильмах, не связанных с войной. Поэтому появление знакомых героев в жестоких сценах может стирать грань между развлечением и пропагандой.

Кроме того, такие ролики могут представлять насилие как нечто приемлемое или даже оправданное. Если их распространяют без объяснения контекста, зрителям сложнее сразу понять, что перед ними не обычная анимация, а контент с враждебными по отношению к украинцам нарративами. В то же время сам факт использования персонажей в ИИ-видео не означает, что их создатели или правообладатели поддерживают такую пропаганду. Речь идет о том, что авторы роликов используют известные образы в своих целях.

К какой реакции призывает ЦПД

В Центре противодействия дезинформации заявили, что подобные случаи в очередной раз свидетельствуют о необходимости полной блокировки российского медиаконтента в мире. Такие видео также напоминают о важности критически относиться к контенту в социальных сетях. Знакомые персонажи, мультяшная стилистика и сцены, сгенерированные ИИ, не гарантируют, что ролик создан для развлечения. Особенно внимательно следует относиться к видео, в которых детских героев используют для оправдания войны, унижения украинцев или распространения призывов к насилию.

Таким образом, российская пропаганда использует популярность мультгероев, чтобы распространять враждебные нарративы в необычном формате. По оценке ЦПД, это еще один способ формировать негативное отношение к украинцам, в частности среди аудитории, которая может воспринимать такие ролики как обычные анимационные видео. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

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