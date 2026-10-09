Російська пропаганда використовує Фіксиків і Машу та Ведмедя проти України

Російська пропаганда поширює відео, створені за допомогою штучного інтелекту, у яких герої популярних мультфільмів убивають українців. Серед персонажів, яких використовують у таких роликах, — герої «Маші та Ведмедя», «Фіксиків» та інших анімаційних проєктів. У Центрі протидії дезінформації попереджають, що таким способом Росія намагається поширювати ненависть до українців і виправдовувати насильство.

Росія використовує знайомих дітям персонажів мультфільмів для створення пропагандистських відео проти України. У соцмережах з’являються ролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. У них герої популярних анімаційних проєктів зображені так, ніби вони вбивають українців.

За даними Центру, для таких відео використовують персонажів мультсеріалів «Маша та Ведмідь», «Фіксики» та інших відомих анімаційних проєктів. Українців у роликах зображують карикатурно, а самі сцени містять насильство.

Як дитячі мультфільми стають інструментом пропаганди

У ЦПД зазначають, що це частина російської пропагандистської кампанії. Її мета — поширювати ворожість до українців і створювати виправдання для війни. Для цього російські автори використовують образи, які багато людей добре знають і впізнають із дитинства. Зазвичай мультфільми сприймають як розвагу, особливо коли йдеться про персонажів, популярних серед дітей. Однак у таких відео знайомі герої постають у ролі учасників жорстоких сцен. Так розважальний формат використовують для поширення ненависті та нормалізації насильства.

У Центрі наголошують, що впізнаваність персонажів допомагає привертати увагу до такого контенту. Людина може натрапити на ролик через знайомого героя, навіть не очікуючи побачити пропаганду чи сцени вбивств.

Чому такі відео можуть бути небезпечними для дітей

Особливе занепокоєння викликає те, що подібний контент може потрапляти до дитячої аудиторії. Діти звикли бачити цих персонажів у мультфільмах, які не пов’язані з війною. Тому поява знайомих героїв у жорстоких сценах може розмивати межу між розвагою та пропагандою.

Крім того, такі ролики можуть подавати насильство як щось прийнятне або навіть виправдане. Якщо їх поширюють без пояснення контексту, глядачам складніше відразу зрозуміти, що перед ними не звичайна анімація, а контент із ворожими до українців наративами. Водночас сам факт використання персонажів у ШІ-відео не означає, що їхні творці або правовласники підтримують таку пропаганду. Йдеться про те, що автори роликів використовують відомі образи для власних цілей.

Якої реакції закликає ЦПД

У Центрі протидії дезінформації заявили, що подібні випадки вкотре свідчать про необхідність повного блокування російського медіаконтенту у світі. Такі відео також нагадують про важливість критично ставитися до контенту в соціальних мережах. Знайомі персонажі, мультяшна стилістика та згенеровані ШІ сцени не гарантують, що ролик створений для розваги. Особливо уважно варто ставитися до відео, у яких дитячих героїв використовують для виправдання війни, приниження українців або поширення закликів до насильства.

Отже, російська пропаганда використовує популярність мультгероїв, щоб поширювати ворожі наративи в незвичному форматі. За оцінкою ЦПД, це ще один спосіб формувати негативне ставлення до українців, зокрема серед аудиторії, яка може сприймати такі ролики як звичайні анімаційні відео. Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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