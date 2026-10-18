Правительство готовит к продаже «Сенс Банк» и «Укргазбанк»

Кабинет Министров Украины создал комиссию для продажи государственных пакетов акций «Сенс Банка» и «Укргазбанка». Комиссия будет отвечать за подготовку и проведение конкурсов по продаже акций обоих банков. В частности, она будет определять правила торгов, решать, кого допустить к участию, и согласовывать начальную цену продажи.

При определении стоимости акций комиссия будет учитывать рекомендации консультанта. Также она будет определять победителей конкурсов и цену продажи, после чего будет представлять соответствующие решения на утверждение правительству. К работе комиссии могут присоединиться представители международных финансовых организаций и институтов Европейского Союза. Министерство финансов уже выбрало советников для обоих банков.

По словам Корецкого, главная цель — обеспечить открытый и конкурентный процесс продажи. «Задача — создать надлежащие условия для прозрачной и конкурентной продажи государственных пакетов акций обоих банков», — подчеркнул премьер-министр.

Подготовка к приватизации этих банков обсуждалась и ранее. 14 августа 2025 года Совет по финансовой стабильности рассмотрел возможные риски такой продажи для финансовой системы Украины. По итогам обсуждения участники подтвердили, что продажа государственных пакетов акций не окажет негативного влияния на стабильность банковской системы.

Что известно о банках

«Укргазбанк» — украинский коммерческий банк, в котором государству принадлежит 94,94% акций. Под контроль государства он перешел в 2009 году. «Сенс Банк», ранее работавший под названием «Альфа-Банк Украина», перешел в собственность государства в июле 2023 года. Причиной стала принадлежность его акционеров к числу российских бизнесменов, включенных в санкционные списки.

Создание комиссии является одним из этапов подготовки к продаже государственных долей в двух банках. В дальнейшем правительство должно утвердить соответствующие решения о проведении конкурсов и условиях продажи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Facebook.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что бизнесмен Василий Веселый в течение 15 месяцев получал от государственного «Сенс Банка» по 186 тыс. грн в месяц за консультационные услуги.

Национальный банк Украины в августе применил меры воздействия к АБ «Укргазбанк» и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Наибольшие суммы штрафов регулятор наложил на страховую компанию «УСГ» и «Укргазбанк».