Конфликт Зеленского и Кличко и план обеспечения устойчивости: как Киев готовится к зиме

14 октября, всего за пару недель до начала ожидаемого отопительного сезона, Верховная Рада вызвала «на ковёр» мэра Киева Виталия Кличко, чтобы выяснить, как столица готовится к зиме. А скорее — заранее выставить счет за будущие проблемы, связанные с выживанием столицы во время отключений электроэнергии и морозов.

Возможный провал отопительного сезона и попытки переложить ответственность на кого-то другого стали ключевыми элементами в политическом противостоянии Офиса президента и киевских городских властей. При этом на второй план отошли реальные решения, которые могли бы помочь киевлянам пережить нынешнюю зиму. Вместо этого людей призывают в основном самим позаботиться о себе или уехать из столицы.

UA.News попыталось выяснить, успеет ли Киев подготовиться к зиме и что о докладе мэра Виталия Кличко в парламенте говорят депутаты и отраслевые эксперты.

Политический конфликт вместо подготовки к зиме



«По состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов обеспечения устойчивости выше, чем в Киеве», — заявил Владимир Зеленский 13 октября и добавил, что готовит управленческие решения по ситуации в Киеве. В этот же день на Банковой он провел встречи с экс-главой СБУ Василием Малюком, главой Госагентства по восстановлению Иваном Федоровым, мэром Харькова Игорем Тереховым, бизнесменом Константином Ефименко и экс-депутатом Максимом Ефимовым.



На фоне критических заявлений президента в кулуарах начали активно обсуждать кандидатуру Василия Малюка на должность главы Киевской городской военной администрации (КГВА).

Тем временем народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала парламентариев вызвать мэра Киева Виталия Кличко на заседание для отчета. «Вы видите, что происходит со столицей? Мы так ни разу и не заслушали Кличко», — заявила она.

В ответ Кличко заявил о давлении на столичную власть и попытках уничтожить местное самоуправление в Украине. Мол, проправительственные медиаресурсы целенаправленно распространяют безосновательные обвинения о срыве отопительного сезона в Киеве.



14 октября Кличко с трибуны Верховной Рады публично отчитался о подготовке столицы к зиме, интенсивности и последствиях российских атак. В основном он зачитал сухую статистику КГГА, которая частично озвучивалась ранее.

Количество попаданий ракет и дронов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, по словам мэра, выросло в разы: «В 2022 году по этим двум объектам прилетело 12 ракет и БПЛА. В 2023 — 7. В 2024 — ноль. В 2025 — 19. В этом же году — уже почти 50 ракет и дронов!»

Мэр также сообщил, что Киев завершил первоочередные меры по обеспечению энергоустойчивости. Для объектов тепло- и водоснабжения установили почти 700 генераторов, 70 мобильных котельных, 3 дизельные электростанции и резервный водозабор, а «Киевводоканал» получил 103 генератора. Столичные учебные заведения также обеспечены генераторами, из них — 285 большой мощности. Резервное питание имеются и у больниц — 480 генераторов, а к концу года 21 больница будет иметь собственные котельные.

Кличко заявил, что обвинения в срыве отопительного сезона — это часть политической кампании против местного самоуправления. Он призвал объяснить, где противовоздушная оборона для защиты столицы, а также обвинил центральную власть в блокировании финансирования.



«В этом году мы готовились под обстрелами врага и в условиях шоу, которое власть устроила с «Планом устойчивости». — С лживой кампанией, будто Киев якобы не работает и ничего не делает. С блокировкой средств, что заморозило немало проектов по энергоустойчивости и сроки их реализации. И не только в столице. Такая ситуация во многих общинах, где приостановка платежей фактически убивает городское хозяйство», — заявил Кличко с трибуны.

Доклад Виталия Кличко длился пять минут. Ключевым моментом было то, что сама процедура выступления в парламенте вообще не предусматривает вопросов депутатов, чтобы полноценно разобраться в ситуации. Что до сих пор, похоже, устраивало представителей проправительственного большинства. Высказаться успели лишь несколько депутатов.

Марьяна Безуглая, инициировавшая вызов Кличко в парламент, заявила: «Бюджет Харькова — около 20 миллиардов, а бюджет Киева — более 100 миллиардов в год. Он возвращается назад, а у людей нет ни воды, ни укрытий, где спрятаться. Мы не можем даже задать вопрос». Депутат добавила, что зарегистрировала законопроект, который позволит задавать вопросы тем, кого вызывают в Раду.

«Первый раунд точно за господином мэром. И у меня есть ощущение, что он не договорил», — прокомментировал доклад Кличко народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Финал прошлого отопительного сезона для Киева и планы обеспечения устойчивости



Перенос вопросов подготовки к зиме в политическую плоскость может иметь трагические последствия, по крайней мере, для отдельных районов Киева. Такие ожидания вполне оправданы, если вспомнить о том, как прошел прошлый отопительный сезон.

В январе 2026 года из-за массированных обстрелов и повреждений ТЭЦ-6 столичный микрорайон Троещина оказался на грани тотального коммунального коллапса. Без отопления, света и воды в период сильных морозов (до -17 °C) остались около 600–700 многоэтажек, в которых проживало почти полмиллиона жителей.

Из-за отсутствия отопления участились аварии и возникла угроза замерзания внутридомовых сетей и канализационных стояков. Тогдашний глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что на случай замерзания канализации городские службы совместно с «Киевзеленбудом» готовы рыть выгребные ямы и обустраивать временные уличные туалеты, чтобы избежать санитарной катастрофы.

Коммунальщикам пришлось несколько раз сливать и запускать воду в системах, чтобы трубы не лопнули. ГСЧС и столичные службы развернули палаточные пункты обогрева и мобильные котельные. В то же время ремонтные бригады «Киевтеплоэнерго» пытались поэтапно восстановить теплоснабжение в высотных зданиях.



В предчувствии повторения прошлого отопительного сезона и анонсов о грядущей «самой суровой зиме» в соцсетях начала нарастать напряженность в связи с бездействием и политическими играми властей, как столичных, так и центральных. Люди, пережившие прошлый отопительный сезон в Киеве, в основном возмущаются отсутствием резервных решений, прозрачного контроля за расходами и элементарного понимания того, как город готовится к чрезвычайным ситуациям.



Ситуацию ещё больше осложнило решение правительства, которое, напротив, должно было облегчить подготовку к зиме в условиях постоянных ракетных обстрелов и отключений электроэнергии.

Весной 2026 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил планы обеспечения устойчивости регионов, составленные на основе опыта прошлой зимы. Их реализация оценивалась в 216 млрд грн, а вместе с Киевом — почти 278 млрд грн. Срок выполнения — до 1 сентября.

Однако журналистские расследования показали непростой путь этих миллиардов. В частности, по данным ЕП, большая часть этих средств появилась летом. В июне парламент пересмотрел бюджет и запустил отдельную программу на планы устойчивости – 40 млрд грн. Закон вступил в силу 24 июня, но следующие 54 дня деньги лежали нераспределенными.



Только 17 августа правительство распределило 35,2 млрд грн: 23 млрд грн — в виде субвенций областям и Киеву, 12,2 млрд грн — Агентству восстановления. Решения об остальных 4,8 млрд грн в опубликованных актах правительства журналисты вообще не нашли. Субвенция поступила на счета областей 25 августа, за неделю до срока выполнения планов устойчивости.

Еще позже — 31 августа — президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о плане устойчивости Киева. Должностных лиц военных администраций и мэров предупредили о личной ответственности за выполнение таких планов.

На фоне «жесткой экономии» ресурсов с 14 сентября Госказначейство временно приостановило почти все платежи на строительство, ремонт и оборудование. И только 12 октября министр финансов Сергей Марченко сообщил, что правительство разблокировало финансирование для планов устойчивости, в рамках которых регионы закупают оборудование для подготовки к зиме. Марченко заявил, что теперь Кабмин ожидает от региональных руководителей своевременного выполнения планов устойчивости.

Олег Попенко: В отопительный сезон мы не войдем — в Киеве разрушены все три ТЭЦ



Здесь можно говорить одновременно и о политическом противостоянии, и о провале подготовки к отопительному сезону. Ответственность за это лежит не только на Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Кличко, хотя их зона ответственности очень велика. Но в равной степени это провал и Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, его бывшего главы Сергея Сухомлина. Оно не построило в Киеве ни одной котельной, хотя КГГА выделила на это 1,2 млрд грн, отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Отдельная история — решение Министерства развития общин и территорий, которое предложило ОСМД самостоятельно восстанавливать котельные. Это абсолютно неправильное управленческое решение. Я бы сказал, что это полный «бред». В результате ни одно ОСМД не успело ничего сделать. К КГГА также можно предъявить отсутствие резервных источников питания на водоканалах, котельных и других объектах. Все это тянется с 2024 года.

В то же время, если вспомнить главу Агентства восстановления Сергея Сухомлина, то для реализации отдельных проектов не было выделено земельных участков. Киевский городской совет совершенно не занимался этим вопросом. Депутаты беспокоились о чём угодно, но точно — не о подготовке к отопительному сезону. В результате мы имеем и политическое противостояние, и управленческие ошибки на всех уровнях, в частности в районных государственных администрациях.

Например, в Киеве в результате обстрелов повреждено 4 тысячи многоквартирных домов. В то же время реестра этих домов нет. Что мешало КГГА и районным администрациям собраться и решить этот вопрос? До сих пор неизвестно, сколько домов повреждено после зимы: где были разрушены системы теплоснабжения, батареи, трубы и т. д. Почему до сих пор нет реестра? Сколько таких домов — 300, 500? Никто не знает. Но это также часть подготовки к отопительному сезону.

Например, предусмотрено финансирование резервных источников питания для многоквартирных домов, которые обслуживают управляющие компании. Таких домов — 8,5 тысячи. Совершенно правильно, что выделены эти средства. Но возникает вопрос: почему их распределяла компания «Автострада», которая занимается строительством дорог? Здесь трудно понять логику. А речь идет о нескольких тысячах многоквартирных домов. Не все из них нужно оборудовать резервными источниками питания, но даже в таком случае потребуется 50–70 бригад, которые будут работать несколько месяцев. Успеют ли они всё сделать вовремя?

То есть вопросов очень много. К сожалению, выводов не сделали ни из прошлого, ни из позапрошлого года.

Отдельно стоит поговорить о социальной поддержке населения. Кто за неё отвечает — КГГА или районные государственные администрации? Последние относятся к зоне ответственности Кабинета Министров.

В Киеве около 200 тыс. маломобильных людей и людей с инвалидностью. Если вычесть прокуроров и полицейских, которые придумали себе такие «корочки», то пусть будет 150 тыс. человек. В то же время Киевская область может принять лишь 12 тыс. человек. Что делать остальным? Что делать многодетным семьям? Куда вывозить детей в случае чрезвычайной ситуации?

Сейчас у нас такая ситуация, что в отопительный сезон мы не войдем, потому что в Киеве этой ночью (14 октября – ред.) разрушены все три ТЭЦ. Неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление. И неизвестно, не последуют ли после ремонта новые удары по ним. Поэтому возникает главный вопрос: что мы будем делать дальше этой зимой и насколько мы к этому готовы?

Этот вопрос ко всем. Не только к Виталию Кличко. У него есть своя зона ответственности, и он должен отвечать за неё. Там более чем хватает грубых управленческих ошибок.

Например, газопоршневые установки для «Киевтеплоэнерго» подключают уже два года. Почему дополнительные генераторы для водоканала и «Киевтеплоэнерго» закупили только в этом году? Почему этого нельзя было сделать в 2023–2024 годах? Почему в Киеве с 2022 года не построили ни одного укрытия? Здесь нужно выяснить, кто именно отвечал за эти решения, кто должен был выделять средства и почему этого не сделали».



Алексей Кучеренко: Что такое «планы устойчивости» — вообще нигде не определено



Цифры и данные, которые приводит КГГА, нужно профессионально анализировать. Необходимо профессионально рассмотреть процесс организации всего Плана устойчивости: кто за что отвечал, кто что сделал, а кто не сделал и почему. Нужно проверить финансирование, выяснить, где принимались неправильные управленческие решения, а где просто «профукали», говорит народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, претензии есть и к КГГА, и, безусловно, к депутатам Киевского городского совета, которые также несут ответственность. Много вопросов возникает и к центральной власти, президенту, СНБО и правительству.

«Пытаться сейчас переложить ответственность с одних на других — это однозначно политический процесс. Понимая, что будет очень трудно, а будет очень трудно, уже сейчас хотят определить главного ответственного. Понятно, что Виталий Кличко не согласится на это так просто. Это абсолютно понятно.

Но это пытаются сделать примитивно. Акция на Теремках — это была репетиция. Организуются митинги и информационные атаки в соцсетях с участием блогеров, и Марьяна Безуглая вызвала Кличко в парламент.

Это примитивный политический сценарий. Я бы такого не советовал. Если говорить серьезно, в этой ситуации уже ничего изменить нельзя в плане подготовки.

Выяснением того, кто и за что отвечает, занимается наша парламентская Временная следственная комиссия по планам устойчивости, в состав которой я вхожу. Её возглавляет народный депутат Леся Забуранная.

Но есть и другое решение, которое президент должен был принять давно: назначить зрелого, ответственного и компетентного человека на должность начальника Киевской городской военной администрации. Кстати, когда я увидел фотографию президента с Василием Малюком, то подумал: возможно, это будет Малюк. Нет вопросов — пусть решает. Но такое назначение нужно было сделать давно.

Если есть желание сбалансировать силы, то нужно назначить серьезного «тяжеловеса» на эту должность. У него будет достаточно рычагов, чтобы побудить КГГА и Киевский городской совет действовать активнее и эффективнее использовать свои ресурсы.

Но одновременно правительство также должно навести порядок в своей работе. Ведь к правительству обращается множество вопросов о крайне плохой организации подготовки планов устойчивости. Все решения принимались с огромным опозданием. Что такое «планы устойчивости» — вообще нигде не определено. То есть это была скорее «болтовня», которую начала экс-премьер-министр Юлия Свириденко в конце года.

Планы устойчивости должны были появиться ещё в 2023 году — благодаря специальному закону и отдельной статье в государственном бюджете. Специальным законом нужно было прописать механизмы ответственности органов местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и частных компаний. Также необходимо было прописать четкую вертикаль управления и контроля. Все это нужно было делать на совершенно другом уровне еще после первых блэкаутов.

А они начали «словесную перепалку» и создание штабов лишь в начале этого года. Кроме того, финансирование не выделили. С деньгами обманули. Сначала речь шла о 278 млрд грн, а потом стало 63 млрд грн. А для Киева умудрились утвердить план устойчивости указом президента только 31 августа. Для Киева! Так к кому теперь вопросы и претензии? Так к кому в такой ситуации должны быть вопросы и претензии? К Виталию Кличко у меня есть профессиональные вопросы. Но к правительству их втрое больше. И к президенту тоже».

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