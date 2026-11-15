Видео: В Татарстане горит нефтехимический завод после атаки дронов

В ночь на 15 ноября в России сообщили о нападении беспилотников на промышленные объекты в Татарстане и Ростовской области. В Нижнекамске вспыхнул пожар на территории нефтехимического предприятия «Нижнекамскнефтехим», а в Таганроге повреждена электрическая подстанция.

После ночной атаки в Татарстане возник масштабный пожар. На видео, опубликованных очевидцами, видны огонь и густой дым. Проанализировав эти кадры, журналисты канала пришли к выводу, что горит именно предприятие «Нижнекамскнефтехим».

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Перед атакой в Татарстане объявили режим безпилотной опасности. Местные власти не сообщали, какие именно объекты могли оказаться под ударом. В то же время мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявлял, что в регионе работает противовоздушная оборона. «Продолжается работа ПВО», — написал он.

Что известно о заводе в Нижнекамске

«Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Предприятие входит в холдинг СИБУР и производит синтетические каучуки, пластмассы и этилен. Его продукцию используют в различных отраслях промышленности. В промышленной зоне Нижнекамска также расположены нефтеперерабатывающие предприятия «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК». Этот район уже неоднократно становился целью атак беспилотников.

В настоящее время в сообщении Astra говорится о пожаре на территории «Нижнекамскнефтехима». Официальной информации о масштабах повреждений, возможных разрушениях и пострадавших в приведённых сообщениях нет.

В Таганроге повреждена электроподстанция

Еще об одном последствии ночной атаки сообщил Telegram-канал Astra. По его данным, в Таганроге Ростовской области повреждена подстанция напряжением 220 кВ «Таганрог-10». Как отмечает ресурс, этот энергетический объект обеспечивает электроэнергией город и промышленную зону. В частности, от него зависит электроснабжение металлургического предприятия «ТАГМЕТ».

Подстанция расположена на северной окраине Таганрога. По информации Astra, неподалеку от нее проходит участок железной дороги, где также сообщали об обесточивании, а на трассе Р-280 поврежден мост. Об этих проблемах ранее сообщал губернатор Ростовской области. Таким образом, после ночной атаки поступают сообщения о пожаре на крупном нефтехимическом предприятии в Татарстане и повреждении энергетического объекта в Таганроге. Информация о масштабах последствий требует дальнейшего уточнения. Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 13 ноября Силы обороны Украины повторно нанесли удар по одному из важнейших узлов российской нефтяной системы — линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области. Также были поражены цели на аэродроме в Липецкой области. В Генштабе заверили, что это еще не все!

Напомним, что в ночь на 13 ноября беспилотники атаковали промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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