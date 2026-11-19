Европейский суд по правам человека впервые применил правило 44D Регламента и запретил румынской адвокатке представлять заявителей в Суде в течение двух лет. Причиной стали многочисленные ссылки на несуществующую судебную практику и искаженное цитирование реальных решений, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщил ЕСПЧ, решение об отстранении принял председатель Суда 13 ноября 2026 года по предложению соответствующей палаты.

В ходе рассмотрения дела Палата установила, что в документах, которые адвокат подала в Суд, содержались ссылки на несуществующие решения, вымышленные параграфы в реальных постановлениях, а также на практику, которая не имела отношения к приведенным аргументам или даже противоречила им.

Адвокат признала, что использовала инструменты искусственного интеллекта. В то же время она назвала выявленные проблемы неточностями и ошибками цитирования. Однако ЕСПЧ не согласился с таким объяснением, подчеркнув, что речь шла не об отдельных случайных ошибках, а о многочисленных повторяющихся и существенных нарушениях.

Суд также отклонил объяснение о недостаточной проверке источников, поскольку часть ссылок вообще не проверялась. На это, в частности, указывало повторение ошибок, которые можно было обнаружить даже при поверхностном поиске в официальной базе судебной практики HUDOC.

В ЕСПЧ подчеркнули, что действия адвоката нанесли ущерб осуществлению правосудия. Суду пришлось потратить значительное время на проверку представленных документов, начать отдельную процедуру в соответствии с Правилом 44D и вести переписку с другими участниками, в частности с правительством Румынии и Национальным союзом адвокатов страны.

Ответственность за проверку информации, полученной с помощью ИИ, Суд возложил на адвоката. ЕСПЧ подчеркнул, что от представителей сторон ожидается высокий уровень профессиональной осмотрительности, а использование искусственного интеллекта не освобождает их от обязанности проверять каждую ссылку по подлинным источникам.

Палата также учла требования румынского Закона об адвокатской профессии № 51/1995 и правил профессиональной этики, которые обязывают адвокатов действовать как разумно компетентные специалисты.

Таким образом, решение ЕСПЧ касается не самого использования искусственного интеллекта в юридической работе, а представления в суд непроверенных материалов, содержащих вымышленные или неверно указанные источники.

В Суде фактически подчеркнули, что ИИ может помогать в поиске информации и подготовке документов, однако ответственность за достоверность аргументов и ссылок лежит на юристе.

Источник: Минюст

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