欧洲人权法院首次适用《规约》第44D条，禁止一名罗马尼亚女律师在两年内代表申诉人在该法院出庭。 原因在于该律师多次援引不存在的司法判例，并歪曲引用了由人工智能生成的真实判决。

据欧洲人权法院称，该禁令由法院院长于2026年11月13日根据相关分庭的提议作出。

在审理该案期间，分庭查明，该律师向法院提交的文件中引用了不存在的判决、在真实裁决中杜撰的段落，以及与所提论点无关甚至与其相悖的判例。

该律师承认自己使用了人工智能工具。 与此同时，她将发现的问题归因于引用中的不准确和错误。然而，欧洲人权法院并不认同这一解释，并强调这并非个别偶然的错误，而是大量反复出现的、实质性的违规行为。

法院还驳回了关于未充分核查来源的解释，因为部分引用根本未经过核查。这一点尤其体现在错误的重复出现上，而这些错误即使在HUDOC官方判例数据库中进行粗略检索时也能被发现。

欧洲人权法院强调，该律师的行为损害了司法公正的实现。 法院不得不花费大量时间核查提交的文件，启动《规则》第44D条规定的单独程序，并与其他参与方（特别是罗马尼亚政府和该国全国律师协会）进行信函往来。

法院将核查通过人工智能获取的信息的责任归咎于该律师。 欧洲人权法院强调，各方代表应具备高度的专业审慎性，使用人工智能并不免除其核查每个链接是否来自可靠来源的义务。

分庭还考虑了罗马尼亚《律师职业法》（第51/1995号）及职业道德准则的要求，这些规定要求律师必须以合理且称职的专业人士身份行事。

因此，欧洲人权法院的裁决并非针对法律工作中使用人工智能这一行为本身，而是针对向法院提交未经核实的材料，其中包含虚构或错误引用的来源。

法院实际上强调，人工智能虽可协助检索信息和起草文件，但论点和引用的真实性责任仍由律师承担。

来源：司法部

此前，欧洲人权法院就活动人士甘兹尤克遇害案作出了裁决。

此外，欧洲人权法院还开始审理乌克兰收款员诉匈牙利一案。

欧洲人权法院裁定一名顿涅茨克居民针对乌克兰的申诉不可受理。

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