Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz pierwszy zastosował zasadę 44D regulaminu i zakazał rumuńskiej adwokatce reprezentowania skarżących przed Trybunałem przez okres dwóch lat. Przyczyną tej decyzji były liczne odniesienia do nieistniejącego orzecznictwa oraz zniekształcone cytaty z rzeczywistych orzeczeń, wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji.

Jak poinformował ETPC, decyzję o wykluczeniu podjął przewodniczący Trybunału 13 listopada 2026 r. na wniosek odpowiedniej izby.

W trakcie rozpatrywania sprawy izba ustaliła, że w dokumentach przedłożonych Trybunałowi przez adwokatkę znajdowały się odniesienia do nieistniejących orzeczeń, fikcyjne akapity w rzeczywistych postanowieniach, a także do orzecznictwa, które nie miało związku z przedstawionymi argumentami lub nawet było z nimi sprzeczne.

Adwokatka przyznała, że korzystała z narzędzi sztucznej inteligencji. Jednocześnie określiła wykryte problemy jako nieścisłości i błędy cytowania. Jednak EPT nie zgodził się z tym wyjaśnieniem, podkreślając, że nie chodziło o pojedyncze, przypadkowe błędy, lecz o liczne, powtarzające się i istotne naruszenia.

Trybunał odrzucił również wyjaśnienie dotyczące niewystarczającej weryfikacji źródeł, ponieważ część odniesień w ogóle nie została sprawdzona. Wskazywało na to w szczególności powtarzanie się błędów, które można było wykryć nawet podczas pobieżnego przeszukiwania oficjalnej bazy orzecznictwa HUDOC.

W ETPC podkreślono, że działania adwokatki zaszkodziły wymiarowi sprawiedliwości. Sąd musiał poświęcić znaczną ilość czasu na weryfikację przedłożonych dokumentów, wszcząć odrębną procedurę na podstawie zasady 44D oraz prowadzić korespondencję z innymi uczestnikami postępowania, w szczególności z rządem Rumunii i Krajową Izbą Adwokacką tego kraju.

Odpowiedzialność za weryfikację informacji uzyskanych za pomocą sztucznej inteligencji Trybunał nałożył na adwokatkę. ETPC podkreślił, że od przedstawicieli stron oczekuje się wysokiego poziomu profesjonalnej staranności, a korzystanie ze sztucznej inteligencji nie zwalnia ich z obowiązku weryfikowania każdego odniesienia w oparciu o autentyczne źródła.

Izba uwzględniła również wymogi rumuńskiej ustawy o zawodzie adwokata nr 51/1995 oraz zasad etyki zawodowej, które zobowiązują adwokatów do działania jako rozsądni i kompetentni specjaliści.

W ten sposób orzeczenie ETPC nie dotyczy samego wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy prawniczej, lecz przedkładania sądowi niezweryfikowanych materiałów zawierających zmyślone lub nieprawidłowo przytoczone źródła.

W orzeczeniu podkreślono, że sztuczna inteligencja może pomagać w wyszukiwaniu informacji i przygotowywaniu dokumentów, jednak odpowiedzialność za rzetelność argumentów i odniesień spoczywa na prawniku.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Wcześniej ETPC wydał orzeczenie w sprawie zabójstwa aktywistki Gandziuk.

Ponadto ETPC rozpoczął rozpatrywanie spraw ukraińskich inkasistów przeciwko Węgrom.

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