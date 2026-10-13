Тревел-проєкт Visit Kyiv розробив нову карту тривог

Щоб мешканці та гості Києва могли бачити, що саме летить у бік їхнього регіону і скільки часу лишається до прибуття цілі, тревел-проєкт Visit Kyiv розробив інтерактивну карту повітряних тривог України. Про це йдеться на сайті проєкту.

Карта працює в реальному часі. На ній підсвічені області, де оголошено тривогу. Для зафіксованих цілей позначено тип загрози, шахеди чи ракети, траєкторію руху та розрахунковий час підльоту до регіону. Сервіс доступний українською та англійською мовами.

Автори розмістили сервіс у розділі практичних порад, де вже є карта укриттів, пояснення комендантської години та роботи метро під час тривоги. Нова карта тривог доповнює ці матеріали.

Проєкт Visit Kyiv веде команда киян як гід містом для іноземців. Для гостя столиці без українського застосунку карта у браузері стає зрозумілим джерелом інформації. Для киян це ще один екран із картиною по всій країні, адже офіційне оповіщення стосується лише області, де перебуває людина.

На тому ж сайті є карта укриттів Києва з найближчими підземними станціями метро, паркінгами та підвалами, а також пояснення, як працюють застосунки «Повітряна тривога» і «Київ Цифровий». В останньому сповіщення під час тривоги надходять за кольором загрози, тож людина одразу бачить, дрон це чи ракета.

Розрахунок часу підльоту на карті приблизний. Ціль можуть збити, вона може змінити курс або зникнути з радарів. Офіційну тривогу оголошує обласна військова адміністрація за даними Повітряних сил, і саме цей сигнал лишається підставою йти в укриття.

Нагадаємо, з 6 вересня 2026 року в Києві діє оповіщення за видами загроз. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, червоний оголошують у разі ракетної або масованої атаки. У КМДА пояснили, що на окремих територіях розрізнити види загроз поки технічно неможливо, і там лунає звичайна сирена.

Уряд наприкінці серпня повідомив, що противник почав запускати на Київ реактивні дрони, які складніше перехопити. У столиці стало понад десять тривог на добу.

За рішенням Ради оборони Києва з 10 вересня у столиці також скоротили комендантську годину, яка тепер триває з 01:00 до 05:00. Громадський транспорт працює на годину довше, а від Центрального залізничного вокзалу курсують чотири нічні автобусні маршрути для пасажирів потягів, що затрималися через тривоги.

Під час тривоги київське метро возить пасажирів лише підземними ділянками і не перетинає мости через Дніпро. За жовтого рівня наземні ділянки зупиняються, за червоного додатково припиняють роботу торговельні центри. Підземні станції приймають людей цілодобово, зокрема й у комендантську годину.

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