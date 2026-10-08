ВВС оголосила довгі списки претендентів на Книгу року

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ВВС News Україна оприлюднила довгі списки літературної премії «Книга року ВВС-2026». Цьогоріч до них увійшла 41 книга у трьох номінаціях.

У категорії «Книга року ВВС» представлено 15 видань. Серед авторів — Ілларіон Павлюк, Василь Махно, Артем Чапай, Емма Антонюк, Ірена Карпа, Василь Шкляр та Наталка Ворожбит.

До списку «Книга року ВВС-Есеїстика» потрапили 14 книжок. Серед них роботи Данила Лубківського, Радомира Мокрика, Маріам Найем, Максима Бутченка, Ксенії Дворнікової та Катерини Яковленко.

Ще 12 видань претендують на перемогу в номінації «Дитяча книга року ВВС». Серед авторів — Леся Воронина, Андрій Кокотюха, Марина Павленко та Світлана Ройз.

Журі обере з довгих списків короткі, а переможців у всіх трьох категоріях оголосять під час фіналу премії у грудні.

Джерело: ВВС News Україна

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