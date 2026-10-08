Місіс Україна та зірка Кіллхауса зіграли закоханих у кліпі ветерана Davyd

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Співак і ветеран війни DAVYD презентував дебютну авторську пісню «Засинай» та кліп на неї. У відео розповідається історія закоханої пари, яку розлучила війна.

Головні ролі виконали актор і ветеран Сергій Журавльов, відомий за фільмом «Кіллхаус», та володарка титулу «Місіс Україна-2026» Аліна Зозуля. За сюжетом чоловік вирушає на фронт, після чого його кохана продовжує відчувати його присутність у місцях, пов’язаних із їхніми спільними спогадами.

До створення кліпу долучилися військові. Режисером став ветеран Вадим Кодачигов із позивним FAUST, засновник Faust Production, а оператор відео нині служить у війську.

Для DAVYD, якого звати Давид Маскіса, «Засинай» стала першою авторською сольною композицією.

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