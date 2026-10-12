Юлія Яцик розірвала заручини та розповіла про проблеми у стосунках

Народна депутатка Юлія Яцик повідомила, що скасувала весілля з військовим Олександром Ігнатьєвим. Пара планувала одружитися 10 жовтня, але після майже чотирьох років стосунків жінка вирішила розірвати заручини. У дописах на Facebook вона пояснила, що не відчувала достатньої підтримки з боку нареченого та не бачила чітких меж між їхніми стосунками й життям його родини.

Юлія Яцик мала вийти заміж за Олександра Ігнатьєва, полковника однієї з бригад Збройних сил України. Весілля планували на 10 жовтня. За словами депутатки, вона мріяла про цей день ще з дитинства. Однак свято не відбулося. У дописі у Facebook Яцик розповіла про розрив із нареченим і пояснила, чому вирішила не продовжувати стосунки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її публікації в соцмережах.

За словами депутатки, за майже чотири роки разом вона сподівалася, що проблеми у стосунках можна буде подолати. Та згодом зрозуміла, що ці очікування не справджуються. Яцик зізналася, що їй було непросто відмовитися від людини, яку вона кохала. Разом із цими стосунками, як написала жінка, вона втрачала цілий світ. Водночас вирішальними для неї стали відчуття нестачі підтримки та проблеми у взаєминах із родиною чоловіка.

Чому виникли проблеми у стосунках

Окремо Юлія Яцик розповіла про складні взаємини з колишньою дружиною Ігнатьєва та його родичами. За словами депутатки, вона намагалася підтримувати не лише коханого, а й людей із його оточення. Зокрема, допомагала дітям військового від попереднього шлюбу, проводила з ними час, організовувала подорожі та відпочинок, дарувала подарунки й кишенькові гроші, а також допомагала з навчанням.

Яцик стверджує, що намагалася налагодити стосунки з колишньою дружиною нареченого та знайти спільну мову з його родиною. Проте, за її словами, ці зусилля не дали бажаного результату. «Я віддала цим стосункам максимум любові, турботи та підтримки, часто навіть за межами можливого», — написала депутатка.

Вона також заявила, що почувалася частиною чужої родини, у якій для неї не було достатньо місця. На думку Яцик, після розлучення її нареченого з колишньою дружиною мали з'явитися чіткі межі між минулими стосунками та їхньою новою сім'єю. Однак, за її словами, цього не сталося. «Мій чоловік теж вважав це все невинними підлітковими жартами і не вибудував ні меж нашої нової родини, ні хоча б просто поважливого ставлення до своєї обраниці», — пояснила вона.

Депутатка вважає, що її почуття та потреби не отримували належної уваги. Вона також написала, що наречений, на її думку, боявся втратити прихильність дітей, якщо встановить чіткі правила у стосунках із колишньою дружиною та родичами.

У своїх дописах Яцик згадала й про фінансові питання, пов'язані з попереднім шлюбом військового. За її словами, колишня дружина не хотіла остаточно відпускати чоловіка, а серед причин напруження були побоювання щодо виплат у разі його загибелі. Ці твердження депутатка виклала зі свого боку; незалежного підтвердження описаних обставин у наведеному матеріалі немає.

«Я обираю себе»

Попри розрив, Юлія Яцик зазначила, що не шкодує про допомогу, яку надавала нареченому та його родині. Однак, за її словами, зрештою вона зрозуміла, що має подбати і про власні потреби. Депутатка наголосила, що для неї важливі повага, відповідальність і відчуття захищеності у стосунках. Вона також пояснила, що не хоче залишатися в ситуації, у якій мусить постійно доводити свою цінність і заслужувати любов. «Чоловік, готовий до створення сім'ї, приносить у неї зрілість, відповідальність і захист для своєї жінки. Якщо цього немає — цей шлюб приречений стати для неї добровільною пасткою», — написала Яцик.

Вона додала, що виходить із цієї історії зі спокійною совістю перед собою та Богом. Окремо депутатка пояснила, що скасування весілля стало для неї остаточним рішенням після ситуації, у якій, за її словами, наречений знову зробив вибір не на її користь. «Тому я обираю себе! Свою гідність. Обираю свій внутрішній спокій, дуже мудрого і безумовно підтримуючого мене по-дорослому і по-чоловічому свого сина та свій дім, де панують щирість, правила, вихованість, охайність і взаємоповага», — зазначила народна депутатка.

За словами Яцик, день, який мав стати одним із найщасливіших у її житті, зрештою став переломним. Тепер вона сприймає скасоване весілля не як втрату, а як можливість уникнути шлюбу, у якому, на її переконання, їй бракувало б поваги та підтримки. Про розрив і причини скасування весілля депутатка розповіла публічно у власних дописах. Інформація про конфлікти у стосунках наразі ґрунтується на її словах. Про це відомо із допису Яцик у Facebook.

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