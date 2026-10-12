Юлия Яцик расторгла помолвку и рассказала о проблемах в отношениях

Народный депутат Юлия Яцик сообщила, что отменила свадьбу с военным Александром Игнатьевым. Пара планировала пожениться 10 октября, но после почти четырёх лет отношений женщина решила расторгнуть помолвку. В постах на Facebook она объяснила, что не чувствовала достаточной поддержки со стороны жениха и не видела четких границ между их отношениями и жизнью его семьи.

Юлия Яцик должна была выйти замуж за Александра Игнатьева, полковника одной из бригад Вооруженных сил Украины. Свадьбу планировали на 10 октября. По словам депутата, она мечтала об этом дне еще с детства. Однако торжество не состоялось. В посте в Facebook Яцик рассказала о разрыве с женихом и объяснила, почему решила не продолжать отношения. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на её публикации в соцсетях.

По словам депутата, за почти четыре года совместной жизни она надеялась, что проблемы в отношениях удастся преодолеть. Но со временем поняла, что эти ожидания не оправдываются. Яцик призналась, что ей было непросто отказаться от человека, которого она любила. Вместе с этими отношениями, как написала женщина, она теряла целый мир. В то же время решающими для неё стали ощущение недостатка поддержки и проблемы во взаимоотношениях с семьёй мужа.

Почему возникли проблемы в отношениях

Отдельно Юлия Яцик рассказала о сложных отношениях с бывшей женой Игнатьева и его родственниками. По словам депутата, она старалась поддерживать не только любимого, но и людей из его окружения. В частности, она помогала детям военного от предыдущего брака, проводила с ними время, организовывала поездки и отдых, дарила подарки и карманные деньги, а также помогала с учебой.

Яцик утверждает, что пыталась наладить отношения с бывшей женой жениха и найти общий язык с его семьей. Однако, по её словам, эти усилия не принесли желаемого результата. «Я вложила в эти отношения максимум любви, заботы и поддержки, часто даже за пределами возможного», — написала депутат.

Она также заявила, что чувствовала себя частью чужой семьи, в которой для неё не хватало места. По мнению Яцик, после развода её жениха с бывшей женой должны были появиться чёткие границы между прошлыми отношениями и их новой семьёй. Однако, по её словам, этого не произошло. «Мой муж тоже считал всё это невинными подростковыми шутками и не установил ни границ нашей новой семьи, ни хотя бы просто уважительного отношения к своей избраннице», — пояснила она.

Депутат считает, что её чувства и потребности не получали должного внимания. Она также написала, что жених, по её мнению, боялся потерять расположение детей, если установит чёткие правила в отношениях с бывшей женой и родственниками.

В своих постах Яцик упомянула и о финансовых вопросах, связанных с предыдущим браком военного. По её словам, бывшая жена не хотела окончательно отпускать мужа, а среди причин напряжённости были опасения относительно выплат в случае его гибели. Эти утверждения депутат изложила со своей стороны; независимого подтверждения описанных обстоятельств в приведённом материале нет.

«Я выбираю себя»

Несмотря на разрыв, Юлия Яцик отметила, что не жалеет о помощи, которую оказывала жениху и его семье. Однако, по её словам, в конце концов она поняла, что должна позаботиться и о собственных потребностях. Депутат подчеркнула, что для неё важны уважение, ответственность и чувство защищённости в отношениях. Она также пояснила, что не хочет оставаться в ситуации, в которой вынуждена постоянно доказывать свою ценность и заслуживать любовь. «Мужчина, готовый к созданию семьи, привносит в нее зрелость, ответственность и защиту для своей женщины. Если этого нет — этот брак обречен стать для нее добровольной ловушкой», — написала Яцик.

Она добавила, что выходит из этой истории с чистой совестью перед собой и Богом. Отдельно депутат объяснила, что отмена свадьбы стала для неё окончательным решением после ситуации, в которой, по её словам, жених вновь сделал выбор не в её пользу. «Поэтому я выбираю себя! Своё достоинство. Выбираю свой внутренний покой, очень мудрого и безусловно поддерживающего меня по-взрослому и по-мужски своего сына и свой дом, где царят искренность, правила, воспитанность, опрятность и взаимоуважение», — отметила народный депутат.

По словам Яцик, день, который должен был стать одним из самых счастливых в её жизни, в итоге стал переломным. Теперь она воспринимает отмененную свадьбу не как утрату, а как возможность избежать брака, в котором, по её убеждению, ей не хватило бы уважения и поддержки. О разрыве и причинах отмены свадьбы депутат рассказала публично в своих постах. Информация о конфликтах в отношениях пока основана на её словах. Об этом известно из поста Яцик в Facebook.

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