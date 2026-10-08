«Миссис Украина» и звезда сериала «Киллхаус» сыграли влюблённых в клипе ветерана Davyd

Певец и ветеран войны DAVYD представил дебютную авторскую песню «Засыпай» и клип на неё. В видео рассказывается история влюблённой пары, которую разлучила война.

Главные роли исполнили актёр и ветеран Сергей Журавлев, известный по фильму «Киллхаус», и обладательница титула «Миссис Украина-2026» Алина Зозуля. По сюжету мужчина отправляется на фронт, после чего его возлюбленная продолжает чувствовать его присутствие в местах, связанных с их общими воспоминаниями.

К созданию клипа присоединились военные. Режиссером выступил ветеран Вадим Кодачигов с позывным FAUST, основатель Faust Production, а оператор видео сейчас служит в армии.

Для DAVYD, которого зовут Давид Маскиса, «Засыпай» стала первой авторской сольной композицией.

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