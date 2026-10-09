SpaceX домовилася про придбання частот для Starlink Mobile у США — Anadolu Agency

У США компанія SpaceX уклала угоду про придбання загальнонаціональних ліцензій на низькочастотний спектр для розвитку мобільного сервісу Starlink Mobile. Угода охоплює до 14 мегагерців парного спектра в діапазоні 800 МГц і потребує остаточного схвалення Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), повідомляє Anadolu Agency.

Покриття всередині будівель

У SpaceX заявили, що низькочастотний спектр має допомогти усунути ключову технічну проблему: такі сигнали можуть проникати крізь перешкоди, зокрема стіни, та забезпечувати зв’язок усередині будівель. За даними компанії, більшість наявних мобільних пристроїв уже підтримують цей діапазон.

Частоти в діапазоні 800 МГц доповнять глобальний середньочастотний спектр Starlink Mobile у діапазоні 2 ГГц. Його SpaceX планує використовувати у США для забезпечення високої пропускної здатності мережі.

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Дозвіл на нові супутники

Після отримання регуляторного дозволу SpaceX планує поєднати супутникове угруповання прямого зв’язку з мобільними телефонами з наземною інфраструктурою. Компанія має намір забезпечувати підключення в приміщеннях, на відкритому просторі та в районах без покриття стільникових мереж.

Окремо SpaceX повідомила, що FCC цього тижня схвалила її заявку на супутникове угруповання Starlink Mobile нового покоління, дозволивши запуск 15 тисяч супутників для глобальної роботи у діапазоні 2 ГГц. За заявою компанії, супутники V2 Starlink Mobile матимуть більш ніж у 100 разів вищу пропускну здатність, ніж поточне покоління, та підтримуватимуть високошвидкісне підключення до мобільних пристроїв без їхньої модифікації.

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