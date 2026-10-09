在美国，SpaceX已达成协议，收购用于发展Starlink Mobile服务的全国性低频频谱许可证。该交易涵盖800 MHz频段中最多14兆赫的成对频谱，并需要获得美国联邦通信委员会（FCC）的最终批准，阿纳多卢通讯社报道。

建筑物内覆盖

SpaceX表示，低频频谱应有助于解决一项关键技术问题：这类信号可以穿透包括墙壁在内的障碍物，并在建筑物内提供连接。该公司称，现有的大多数移动设备已经支持这一频段。

800 MHz频段的频率将补充Starlink Mobile在2 GHz频段的全球中频频谱。SpaceX计划在美国使用该频谱，以提供高网络容量。

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获准发射新卫星

在获得监管许可后，SpaceX计划将其直连手机卫星星座与地面基础设施结合。该公司打算在室内、户外以及没有蜂窝网络覆盖的地区提供连接服务。

SpaceX还表示，FCC本周批准了其新一代Starlink Mobile卫星星座申请，允许发射1.5万颗卫星，以在2 GHz频段开展全球运营。该公司表示，V2 Starlink Mobile卫星的容量将比当前一代高出100倍以上，并将支持移动设备在无需改造的情况下进行高速连接。

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