W Stanach Zjednoczonych firma SpaceX zawarła umowę dotyczącą nabycia ogólnokrajowych licencji na widmo niskich częstotliwości na potrzeby rozwoju usługi Starlink Mobile. Umowa obejmuje do 14 megaherców sparowanego widma w paśmie 800 MHz i wymaga ostatecznej zgody Federalnej Komisji Łączności USA (FCC), informuje Anadolu Agency.

Zasięg wewnątrz budynków

SpaceX oświadczył, że widmo niskich częstotliwości ma pomóc rozwiązać kluczowy problem techniczny: takie sygnały mogą przenikać przez przeszkody, w tym ściany, i zapewniać łączność wewnątrz budynków. Według firmy większość dostępnych urządzeń mobilnych już obsługuje to pasmo.

Częstotliwości w paśmie 800 MHz uzupełnią globalne widmo średnich częstotliwości Starlink Mobile w paśmie 2 GHz. SpaceX planuje wykorzystywać je w USA do zapewnienia wysokiej przepustowości sieci.

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Zgoda na nowe satelity

Po uzyskaniu zgody regulacyjnej SpaceX planuje połączyć konstelację satelitów zapewniających bezpośrednią łączność z telefonami komórkowymi z infrastrukturą naziemną. Firma zamierza zapewniać łączność w pomieszczeniach, na otwartej przestrzeni oraz na obszarach bez zasięgu sieci komórkowych.

Osobno SpaceX poinformował, że FCC w tym tygodniu zatwierdziła jego wniosek dotyczący satelitarnej konstelacji Starlink Mobile nowej generacji, zezwalając na wystrzelenie 15 tysięcy satelitów do globalnej pracy w paśmie 2 GHz. Według firmy satelity V2 Starlink Mobile będą miały ponad 100 razy większą przepustowość niż obecna generacja i będą obsługiwać szybkie połączenie z urządzeniami mobilnymi bez ich modyfikacji.

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