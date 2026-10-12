Telia planuje zlikwidować 900 miejsc pracy, do 355 w Finlandii — YLE News
Szwedzka międzynarodowa firma telekomunikacyjna Telia planuje zlikwidować 900 miejsc pracy w kilku krajach. W Finlandii może zostać zlikwidowanych do 355 stanowisk, informuje YLE News. Tym samym na Finlandię przypada ponad jedna trzecia planowanych redukcji.
Negocjacje w Finlandii
Telia rozpoczęła już negocjacje z przedstawicielami pracowników. W Finlandii obejmą one około 2050 pracowników i mogą zakończyć się likwidacją do 355 stanowisk. Negocjacje te są częścią planu firmy dotyczącego zmian kadrowych w kilku krajach.
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Nowe wakaty
Jednocześnie firma ocenia, że utworzy w Finlandii około 75 nowych wakatów. Około 50 z nich planuje przenieść z szerszej grupy spółek do Telia Finland.
W Telii oświadczono, że zmiany kadrowe mają przybliżyć funkcje i odpowiedzialność do lokalnych rynków. Zgodnie z zamysłem firmy powinno to wzmocnić zdolność jej krajowych jednostek do reagowania na lokalne potrzeby.