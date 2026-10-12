Globalne dostawy smartfonów w trzecim kwartale zmniejszyły się o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i były najniższe dla tego okresu od 2012 roku. Według wstępnych szacunków Counterpoint Research, o których informuje Channel NewsAsia, na producentów wpływały niedobory i gwałtowny wzrost cen układów pamięci.

Wpływ niedoboru pamięci

Wzrost kosztów komponentów pamięci wiąże się z tym, że projekty tworzenia infrastruktury dla sztucznej inteligencji pochłaniają znaczną część podaży. Zwiększyło to koszty produkcji firm, skłoniło je do podnoszenia cen detalicznych, ograniczania dostaw i przedkładania rentowności nad wolumen sprzedaży.

Starsza analityczka Counterpoint Research Shilpi Jain zauważyła, że konsumenci korzystają z urządzeń dłużej, częściej rozważają odnowione smartfony i preferują droższe modele.

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Pozycje producentów

Samsung utrzymał pierwsze miejsce na rynku z udziałem wynoszącym 23%. Jego dostawy spadły o 3% rok do roku, jednak popyt na serię Galaxy Z Fold8 i stabilne dostawy komponentów do modeli ze średniej półki wsparły pozycję firmy.

Udział Apple osiągnął 22% i po raz pierwszy przekroczył 20% w trzecim kwartale, chociaż jej dostawy również spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem. W Counterpoint Research wyjaśniono, że brak podstawowego modelu iPhone 18 ograniczył uzupełnianie zapasów w kanałach dystrybucji w miesiącu premiery w porównaniu z pełną linią iPhone 17 rok wcześniej.

Dostawy OPPO i vivo spadły o ponad 20%. Xiaomi zmniejszyło je o ponad 30%, a jego udział w rynku obniżył się do 10%, ponieważ firma ograniczyła obecność w segmencie tańszych urządzeń i na niektórych rynkach zagranicznych, aby chronić marże.

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