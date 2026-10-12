Мировые поставки смартфонов в третьем квартале сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стали самыми низкими для этого периода с 2012 года. Согласно предварительным оценкам Counterpoint Research, о которых сообщает Channel NewsAsia, на производителей давили дефицит и резкое подорожание микросхем памяти.

Влияние дефицита памяти

Рост стоимости компонентов памяти связывают с тем, что проекты по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта поглощают значительную часть предложения. Это увеличило производственные расходы компаний, побудило их повышать розничные цены, сокращать поставки и отдавать предпочтение прибыльности, а не объемам продаж.

Старший аналитик Counterpoint Research Шилпи Джайн отметила, что потребители пользуются устройствами дольше, чаще рассматривают восстановленные смартфоны и предпочитают более дорогие модели.

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Позиции производителей

Samsung сохранила первое место на рынке с долей 23%. Ее поставки снизились на 3% в годовом исчислении, однако спрос на серию Galaxy Z Fold8 и стабильные поставки компонентов для моделей среднего класса поддержали позиции компании.

Доля Apple достигла 22% и впервые превысила 20% в третьем квартале, хотя ее поставки также сократились по сравнению с прошлым годом. В Counterpoint Research объяснили, что отсутствие базовой модели iPhone 18 уменьшило пополнение каналов дистрибуции в месяц запуска по сравнению с полной линейкой iPhone 17 годом ранее.

Поставки OPPO и vivo упали более чем на 20%. Xiaomi сократила их более чем на 30%, а ее доля рынка снизилась до 10%, поскольку компания уменьшила присутствие в сегменте более дешевых устройств и на некоторых зарубежных рынках для защиты маржи.

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