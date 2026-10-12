第三季度全球智能手机出货量下降20%——Channel NewsAsia

第三季度全球智能手机出货量较去年同期下降20%，为2012年以来同期最低水平。根据Counterpoint Research的初步估计，Channel NewsAsia报道称，制造商受到短缺和存储芯片价格大幅上涨的压力。

存储器短缺的影响

存储器组件成本上涨与人工智能基础设施建设项目吸收了供应中的很大一部分有关。这增加了企业的生产成本，促使它们提高零售价格、减少出货量，并将盈利能力置于销量之上。

Counterpoint Research高级分析师希尔皮·贾恩指出，消费者使用设备的时间更长，更常考虑翻新智能手机，并偏好价格更高的机型。

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制造商的市场地位

三星以23%的市场份额保持市场第一。其出货量同比下降3%，但Galaxy Z Fold8系列的需求以及中端机型零部件的稳定供应支撑了该公司的地位。

苹果的市场份额达到22%，并首次在第三季度超过20%，尽管其出货量也较去年下降。Counterpoint Research解释称，与一年前完整的iPhone 17产品线相比，缺少基础款iPhone 18机型减少了发布当月分销渠道的补货量。

OPPO和vivo的出货量下降超过20%。小米将出货量减少超过30%，其市场份额降至10%，因为该公司为保护利润率，减少了在低价设备领域和部分海外市场的布局。

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