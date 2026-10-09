В США компания SpaceX заключила соглашение о приобретении общенациональных лицензий на низкочастотный спектр для развития сервиса Starlink Mobile. Сделка охватывает до 14 мегагерц парного спектра в диапазоне 800 МГц и требует окончательного одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC), сообщает Anadolu Agency.

Покрытие внутри зданий

В SpaceX заявили, что низкочастотный спектр должен помочь устранить ключевую техническую проблему: такие сигналы могут проникать через препятствия, в частности стены, и обеспечивать связь внутри зданий. По данным компании, большинство существующих мобильных устройств уже поддерживает этот диапазон.

Частоты в диапазоне 800 МГц дополнят глобальный среднечастотный спектр Starlink Mobile в диапазоне 2 ГГц. SpaceX планирует использовать его в США для обеспечения высокой пропускной способности сети.

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Разрешение на новые спутники

После получения регуляторного разрешения SpaceX планирует объединить спутниковую группировку прямой связи с мобильными телефонами с наземной инфраструктурой. Компания намерена обеспечивать подключение в помещениях, на открытом пространстве и в районах без покрытия сотовых сетей.

Отдельно SpaceX сообщила, что FCC на этой неделе одобрила ее заявку на спутниковую группировку Starlink Mobile нового поколения, разрешив запуск 15 тысяч спутников для глобальной работы в диапазоне 2 ГГц. По заявлению компании, спутники V2 Starlink Mobile будут иметь более чем в 100 раз большую пропускную способность, чем текущее поколение, и будут поддерживать высокоскоростное подключение к мобильным устройствам без их модификации.

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