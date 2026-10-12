Шведская многонациональная телекоммуникационная компания Telia планирует сократить 900 рабочих мест в нескольких странах. В Финляндии могут ликвидировать до 355 должностей, сообщает YLE News. Таким образом, на Финляндию приходится более трети запланированных сокращений.

Переговоры в Финляндии

Telia уже начала переговоры с представителями работников. В Финляндии они охватят около 2050 сотрудников и могут завершиться сокращением до 355 должностей. Эти переговоры являются частью плана компании по кадровым изменениям в нескольких странах.

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Новые вакансии

В то же время компания оценивает, что создаст в Финляндии примерно 75 новых вакансий. Около 50 из них планируют перевести из более широкой группы компаний в Telia Finland.

В Telia заявили, что кадровые изменения должны приблизить функции и ответственность к местным рынкам. По замыслу компании, это должно усилить способность ее национальных подразделений реагировать на местные потребности.

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