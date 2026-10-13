Регулятор телекоммуникаций Непала оштрафовал 14 интернет-провайдеров на 50 тысяч непальских рупий каждого за продажу услуг с нарушением утвержденных тарифов и пакетов. Решение приняли после проверок и расследований, которые, по данным регулятора, подтвердили нарушения условий лицензий. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Какие нарушения выявил регулятор

Управление телекоммуникаций Непала заявило, что компании не выполняли его директивы, предоставляли услуги, не соответствовавшие одобренным пакетам, взимали с абонентов плату сверх утвержденных ставок и продавали пакеты без предварительного согласования. Также часть провайдеров не информировала клиентов о таких предложениях в установленный срок.

Штрафы наложили в соответствии со статьей 47(1) Закона о телекоммуникациях 1997 года. Согласно правилам формирования тарифов, поставщики должны подавать предлагаемые ставки на утверждение не менее чем за три месяца до вступления их в силу, указывая размер тарифа и дату его введения.

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Кого оштрафовали и что должны сделать компании

Среди оштрафованных провайдеров — Broadlink Network and Communication, Classic Tech, Websurfer Nepal Communication System, Fiberworld Communication, Vianet Communication, Arrownet, Dish Media Network, Wi-Fi Nepal, CG Communications, WorldLink Communications, Firstlink Communication, Pokhara Internet, Techminds Network и Subisu Limited.

Регулятор обязал компании немедленно прекратить действие пакетов и тарифов, введенных без согласования, и уведомить ведомство об их отмене. Если из-за несанкционированных практик клиенты понесли финансовые или иные убытки, провайдеры должны компенсировать их по требованию пострадавших абонентов.

10 октября ведомство уже предупреждало, что тарифы на интернет в стране не повышались: оно не получало от провайдеров заявок на увеличение цен и не одобряло таких изменений. Регулятор также призвал абонентов подавать жалобы, если с них взимают плату сверх утвержденного тарифа или если оператор нарушает права потребителей.

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