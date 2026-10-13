尼泊尔电信监管机构对14家互联网服务商分别处以5万尼泊尔卢比罚款，原因是其销售服务时违反了获批资费和套餐规定。该决定是在检查和调查后作出的，监管机构称，这些检查和调查证实了对许可证条款的违反。《加德满都邮报》对此进行了报道。

监管机构发现了哪些违规行为

尼泊尔电信管理局表示，这些公司没有遵守其指令，提供的服务与获批套餐不符，向用户收取高于批准标准的费用，并在未经事先批准的情况下销售套餐。部分服务商还未在规定期限内告知客户此类优惠。

罚款依据1997年《电信法》第47(1)条作出。根据资费制定规则，服务商必须在拟议费率生效至少三个月前提交审批，并说明资费金额及实施日期。

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哪些公司被罚以及它们必须做什么

被罚的服务商包括Broadlink Network and Communication、Classic Tech、Websurfer Nepal Communication System、Fiberworld Communication、Vianet Communication、Arrownet、Dish Media Network、Wi-Fi Nepal、CG Communications、WorldLink Communications、Firstlink Communication、Pokhara Internet、Techminds Network和Subisu Limited。

监管机构责令这些公司立即停止未经批准推出的套餐和资费，并通知该机构相关取消情况。如果客户因未经授权的做法遭受经济或其他损失，服务商必须应受影响用户要求予以赔偿。

10月10日，该机构已警告称，该国互联网资费并未上涨：它没有收到服务商提出的涨价申请，也没有批准任何此类变更。监管机构还呼吁用户，如果被收取超过批准资费的费用，或运营商侵犯消费者权益，应提出投诉。

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