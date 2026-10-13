Nepalski regulator telekomunikacyjny ukarał 14 dostawców usług internetowych grzywną w wysokości 50 tys. rupii nepalskich każdego za sprzedaż usług z naruszeniem zatwierdzonych taryf i pakietów. Decyzję podjęto po kontrolach i dochodzeniach, które, według regulatora, potwierdziły naruszenia warunków licencji. Poinformował o tym The Kathmandu Post.

Jakie naruszenia wykrył regulator

Nepalski Urząd Telekomunikacji oświadczył, że firmy nie stosowały się do jego dyrektyw, świadczyły usługi niezgodne z zatwierdzonymi pakietami, pobierały od abonentów opłaty wyższe niż zatwierdzone stawki oraz sprzedawały pakiety bez wcześniejszej zgody. Część dostawców nie informowała też klientów o takich ofertach w wyznaczonym terminie.

Grzywny nałożono zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy telekomunikacyjnej z 1997 roku. Zgodnie z zasadami ustalania taryf dostawcy muszą przedłożyć proponowane stawki do zatwierdzenia co najmniej trzy miesiące przed ich wejściem w życie, wskazując wysokość taryfy i datę jej wprowadzenia.

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Kogo ukarano i co muszą zrobić firmy

Wśród ukaranych dostawców znajdują się Broadlink Network and Communication, Classic Tech, Websurfer Nepal Communication System, Fiberworld Communication, Vianet Communication, Arrownet, Dish Media Network, Wi-Fi Nepal, CG Communications, WorldLink Communications, Firstlink Communication, Pokhara Internet, Techminds Network i Subisu Limited.

Regulator zobowiązał firmy do natychmiastowego wycofania pakietów i taryf wprowadzonych bez zgody oraz poinformowania urzędu o ich anulowaniu. Jeżeli klienci ponieśli straty finansowe lub inne w wyniku nieautoryzowanych praktyk, dostawcy muszą je zrekompensować na żądanie poszkodowanych abonentów.

10 października urząd już ostrzegał, że taryfy internetowe w kraju nie wzrosły: nie otrzymał od dostawców wniosków o podwyżkę cen i nie zatwierdził takich zmian. Regulator wezwał również abonentów do składania skarg, jeśli pobierane są od nich opłaty wyższe niż zatwierdzona taryfa lub jeśli operator narusza prawa konsumentów.

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