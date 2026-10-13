W Brazylii opublikowano środek tymczasowy przewidujący uwierzytelnianie połączeń telefonicznych przez operatorów telekomunikacyjnych oraz 15-dniowe ograniczenie połączeń wychodzących dla użytkowników wykonujących masowe krótkie połączenia. Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva podpisał dokument nr 1396 9 października, a 13 października 2026 roku opublikowano go w oficjalnym wydawnictwie, informuje The Rio Times.

Środek przewiduje, że operator, przez którego sieć rozpoczyna się połączenie, musi potwierdzić jego pochodzenie. Sieci tranzytowe muszą przechowywać informacje o uwierzytelnieniu, a operator odbiorcy ma je zweryfikować przed zestawieniem połączenia. Nieuwierzytelnione połączenia będą blokowane na etapie dostarczania, z wyjątkami określonymi przez Krajową Agencję Telekomunikacyjną Anatel.

Kryteria 15-dniowego ograniczenia

Użytkownikowi można ograniczyć możliwość wykonywania połączeń na 15 dni, jeśli w ciągu jednego dnia wykonał ponad 1 000 połączeń z jednej linii lub ponad 10 000 ze wszystkich swoich linii. Co najmniej 85% takich połączeń musi być krótkich.

Za krótkie będą uznawane połączenia nieodebrane, połączenia przekierowane na pocztę głosową, a także zestawione połączenia trwające do sześciu sekund. Anatel będzie mogła zmieniać te progi na podstawie uzasadnionej decyzji mającej na celu wzmocnienie ochrony konsumentów. Z ograniczenia zwolniono organy państwowe, a także służby ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej podczas wykonywania ich uprawnień.

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Baza numerów i dane firm

Środek tymczasowy przewiduje również utworzenie scentralizowanej bazy numerów telefonicznych pod nadzorem Anatel. Będą w niej przechowywane dane właścicieli numerów, a w przypadku firm — zarejestrowana nazwa, numer podatkowy i logo.

Jeśli uwierzytelnione połączenie wykonuje firma, operator odbiorcy musi wyświetlić jej nazwę i logo. Operatorzy będą finansować działanie bazy danych i będą mogli przerzucać część kosztów na firmy inicjujące połączenia, na warunkach określonych przez regulatora.

Anatel ma opracować szczegółowe przepisy w ciągu 60 dni. Ograniczenia dotyczące liczby połączeń z jednej linii oraz blokowanie połączeń i wiadomości z kodami dostępu, które nie spełniają wymogów regulatora, zaczną obowiązywać po 30 dniach od publikacji dokumentu. Uwierzytelnianie połączeń, blokowanie nieuwierzytelnionych połączeń, wyświetlanie danych firm oraz działanie bazy numerów będą stosowane po wejściu w życie przepisów Anatel. Aby środek tymczasowy ostatecznie stał się ustawą, musi go zatwierdzić Kongres Narodowy Brazylii.

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