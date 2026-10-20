W Singapurze Urząd Rozwoju Infokomunikacji i Mediów (IMDA) nałożył na firmę telekomunikacyjną Singtel grzywnę w wysokości 1 mln dolarów singapurskich za zakłócenia usług mobilnych w marcu, które dotknęły około 720 tys. abonentów indywidualnych i korporacyjnych. O decyzji regulatora informuje Channel NewsAsia.

Przyczyny zakłóceń

Awarie wystąpiły 16, 18 i 19 marca. Najdłuższa z nich, 16 marca, trwała około dziewięciu godzin. Problemy z połączeniem mobilnym u użytkowników zaczęły się około godziny 10:30. Działanie sieci 4G przywrócono około godziny 13:30, a usługi 5G zaczęto przywracać od godziny 14:45. Pełne działanie 5G przywrócono około godziny 20:00.

Dochodzenie IMDA wykazało, że pierwszą awarię spowodowała usterka systemu chłodzenia w jednym z węzłów przełączających Singtel. Urządzenia sieci mobilnej przegrzały się i wyłączyły. Według regulatora wykonawca firmy po planowej konserwacji nie otworzył ręcznie zaworu regulującego dopływ wody. Jednocześnie Singtel nie prowadził aktywnego monitorowania zaworów i przepływu wody w systemie chłodzenia.

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Problemy po przekierowaniu ruchu

Zakłócenia 18 i 19 marca wystąpiły po przekierowaniu ruchu 5G z dotkniętego awarią węzła do innego węzła przełączającego Singtel. Zwiększone obciążenie, wyłączony optymalizator pakietów sieciowych oraz błąd oprogramowania w drugim węźle powodowały wieczorami w oba dni okresowe problemy z połączeniem u części abonentów.

IMDA oświadczył, że wszystkim trzem incydentom można było zapobiec i że nie były one skutkiem cyberataku. Regulator uwzględnił skalę zakłóceń, ale także pełną współpracę Singtel podczas dochodzenia, stopniowe przywracanie usług oraz rekompensaty dla poszkodowanych abonentów. Firma przyznała rabaty kompensacyjne od 5 do 10 dolarów singapurskich, a łączna kwota wypłat dla konsumentów i klientów biznesowych wyniosła około 8 mln dolarów singapurskich.

Po incydentach Singtel wzmocnił procedury konserwacyjne i monitorowanie systemu chłodzenia, usunął problemy w drugim węźle oraz prowadzi kontrole przełączania ruchu sieciowego w razie awarii. W grudniu ubiegłego roku firma również została ukarana grzywną 1 mln dolarów singapurskich za awarię usług stacjonarnych w 2024 roku, która dotknęła pół miliona użytkowników i służby ratunkowe.

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