Singtel因服务中断被罚100万新加坡元——Channel NewsAsia

在新加坡，资讯通信媒体发展局（IMDA）因3月移动通信服务中断，对电信公司Singtel罚款100万新加坡元，约72万名个人和企业用户受到影响。Channel NewsAsia报道了监管机构的这一决定。

服务中断的原因

故障发生在3月16日、18日和19日。其中持续时间最长的一次发生在3月16日，持续约9小时。用户大约从10时30分开始出现移动连接问题。4G网络服务于约13时30分恢复，5G服务从14时45分开始恢复。5G服务于约20时完全恢复。

IMDA的调查发现，第一次故障由Singtel一个交换节点的冷却系统故障引发。移动网络设备过热并关闭。监管机构称，该公司的承包商在完成例行维护后，没有手动打开调节供水的阀门。同时，Singtel没有对冷却系统中的阀门和水流进行主动监测。

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流量切换后的问题

3月18日和19日的服务中断，发生在5G流量从受影响节点改道至Singtel另一交换节点之后。负载增加、网络数据包优化器被关闭，以及另一节点的软件错误，导致两天晚上部分用户间歇性出现连接问题。

IMDA表示，三起事件均可避免，且并非由网络攻击造成。监管机构考虑到了服务中断的规模，也考虑到Singtel在调查期间的全面配合、服务的逐步恢复以及对受影响用户的补偿。该公司提供了5至10新加坡元的补偿折扣，向消费者和企业客户支付的总额约为800万新加坡元。

事件发生后，Singtel加强了维护程序和冷却系统监测，解决了另一节点的问题，并在发生故障时对网络流量切换进行检查。去年12月，该公司还因2024年一次影响50万用户和紧急服务部门的固定通信服务故障，被处以100万新加坡元罚款。

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