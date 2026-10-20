В Сингапуре Управление развития инфокоммуникаций и медиа (IMDA) оштрафовало телекоммуникационную компанию Singtel на 1 млн сингапурских долларов за перебои в работе мобильной связи в марте, которые затронули примерно 720 тысяч частных и корпоративных абонентов. О решении регулятора сообщает Channel NewsAsia.

Причины перебоев

Сбои произошли 16, 18 и 19 марта. Самый продолжительный из них, 16 марта, длился около девяти часов. Проблемы с мобильным подключением у пользователей начались примерно в 10:30. Работу сети 4G восстановили ориентировочно в 13:30, а услуги 5G начали восстанавливать с 14:45. Полностью работу 5G восстановили около 20:00.

Расследование IMDA установило, что первый сбой был вызван неисправностью системы охлаждения на одном из коммутационных узлов Singtel. Оборудование мобильной сети перегрелось и отключилось. По данным регулятора, подрядчик компании после планового технического обслуживания не открыл вручную клапан, регулирующий подачу воды. В то же время Singtel не осуществляла активный мониторинг клапанов и потока воды в системе охлаждения.

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Проблемы после переключения трафика

Перебои 18 и 19 марта возникли после перенаправления 5G-трафика с пострадавшего узла на другой коммутационный узел Singtel. Увеличенная нагрузка, отключенный оптимизатор сетевых пакетов и программная ошибка на другом узле приводили к периодическим проблемам с подключением у части абонентов вечером в оба дня.

IMDA заявило, что все три инцидента можно было предотвратить и что они не были следствием кибератаки. Регулятор учел масштаб сбоев, но также полное сотрудничество Singtel в ходе расследования, постепенное восстановление услуг и компенсации пострадавшим абонентам. Компания предоставила компенсационные скидки от 5 до 10 сингапурских долларов, а общая сумма выплат потребителям и бизнес-клиентам составила около 8 млн сингапурских долларов.

После инцидентов Singtel усилила процедуры технического обслуживания и мониторинг системы охлаждения, устранила проблемы на другом узле и проводит проверки переключения сетевого трафика в случае отказов. В декабре прошлого года компанию также оштрафовали на 1 млн сингапурских долларов из-за сбоя стационарной связи в 2024 году, который затронул полмиллиона пользователей и экстренные службы.

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