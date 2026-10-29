В Японии регион Кансай становится одной из основных площадок для строительства дата-центров на фоне растущего спроса, связанного с распространением искусственного интеллекта. По данным Fuji Chimera Research Institute, дата-центры региона занимают приблизительно 1,16 млн квадратных метров, или 25% общей площади таких объектов в стране.

Более 60% японских дата-центров в настоящее время сосредоточены в агломерации Токио. Объекты в Кансае рассматриваются как резервная инфраструктура на случай стихийного бедствия вблизи столицы, а также как способ обеспечить низкие задержки передачи данных для компаний в крупных городах, сообщает The Japan Times.

Новые объекты в Осаке и Киото

Компания Optage, дочерняя структура Kansai Electric Power, в январе запустила дата-центр Sonezaki в Осаке, примерно в 10 минутах ходьбы от станции Осака. Мощность объекта составляет 13 мегаватт. Представитель компании заявил, что количества запросов почти достаточно, чтобы заполнить дата-центр, из-за быстрого роста спроса, связанного с ИИ.

До 2035 года Optage планирует построить дата-центры как минимум в трех локациях в Кансае и других регионах. Компания намерена направить около 300 млрд иен на строительство объектов и прокладку подводных кабелей для соединения с зарубежными дата-центрами.

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В январе KDDI также начала работу дата-центра на месте бывшего завода Sharp в Сакаи, префектура Осака. NTT Data Group планирует открыть объект в Ибараки в префектуре Осака в следующем финансовом году, а Kansai Electric совместно с американским оператором CyrusOne — запустить дата-центр в Сейке в соседней префектуре Киото.

Региональные хабы

Токио и Кансай вместе сосредотачивают почти 90% дата-центров Японии. Строительство крупных объектов в больших городах осложняют ограничения электроснабжения и трудности с поиском участков. Для региональных проектов отдельным вызовом является развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Среди возможных новых хабов отрасли названы Хоккайдо и префектура Акита. В городе Акита в индустриальном парке строится крупнейший в стране дата-центр, который планируется запустить не ранее 2030 года. В Исикари на Хоккайдо город в июле создал консорциум с 11 компаниями, среди которых NTT East и Sakura Internet, для развития дата-центров на возобновляемой энергии.

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