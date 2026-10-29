W Japonii region Kansai staje się jednym z głównych miejsc budowy centrów danych w związku z rosnącym popytem związanym z rozpowszechnianiem się sztucznej inteligencji. Według Fuji Chimera Research Institute centra danych w regionie zajmują około 1,16 mln metrów kwadratowych, czyli 25% całkowitej powierzchni takich obiektów w kraju.

Ponad 60% japońskich centrów danych jest obecnie skoncentrowanych w aglomeracji Tokio. Obiekty w Kansai są postrzegane jako infrastruktura zapasowa na wypadek klęski żywiołowej w pobliżu stolicy, a także jako sposób na zapewnienie niskich opóźnień transmisji danych dla firm w dużych miastach — informuje The Japan Times.

Nowe obiekty w Osace i Kioto

Optage, spółka zależna Kansai Electric Power, uruchomiła w styczniu centrum danych Sonezaki w Osace, około 10 minut spacerem od stacji Osaka. Moc obiektu wynosi 13 megawatów. Przedstawiciel firmy oświadczył, że liczba zapytań jest niemal wystarczająca, aby zapełnić centrum danych, ze względu na szybki wzrost popytu związanego ze sztuczną inteligencją.

Do 2035 roku Optage planuje zbudować centra danych w co najmniej trzech lokalizacjach w Kansai i innych regionach. Firma zamierza przeznaczyć około 300 mld jenów na budowę obiektów i ułożenie kabli podmorskich, aby połączyć je z zagranicznymi centrami danych.

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W styczniu KDDI również rozpoczęło działalność centrum danych na terenie dawnego zakładu Sharp w Sakai, w prefekturze Osaka. NTT Data Group planuje otworzyć obiekt w Ibaraki w prefekturze Osaka w następnym roku fiskalnym, a Kansai Electric wspólnie z amerykańskim operatorem CyrusOne — uruchomić centrum danych w Seice w sąsiedniej prefekturze Kioto.

Regionalne huby

Tokio i Kansai łącznie skupiają niemal 90% centrów danych w Japonii. Budowę dużych obiektów w wielkich miastach utrudniają ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i trudności ze znalezieniem działek. Odrębnym wyzwaniem dla projektów regionalnych jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wśród możliwych nowych hubów branży wymieniono Hokkaido i prefekturę Akita. W mieście Akita w parku przemysłowym powstaje największe w kraju centrum danych, które ma zostać uruchomione nie wcześniej niż w 2030 roku. W Ishikari na Hokkaido miasto utworzyło w lipcu konsorcjum z 11 firmami, w tym NTT East i Sakura Internet, aby rozwijać centra danych zasilane energią odnawialną.

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