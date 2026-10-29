在日本，随着人工智能普及带来的需求增长，关西地区正成为建设数据中心的主要地点之一。据富士经济研究所称，该地区的数据中心占地约116万平方米，占全国此类设施总面积的25%。

目前，超过60%的日本数据中心集中在东京都市圈。《日本时报》报道，关西的设施被视为首都附近发生自然灾害时的备用基础设施，同时也是为大城市企业确保低数据传输延迟的一种方式。

大阪和京都的新设施

关西电力子公司Optage于1月在大阪启用了Sonezaki数据中心，距离大阪站步行约10分钟。该设施的容量为13兆瓦。公司代表表示，由于与人工智能相关的需求快速增长，咨询数量几乎足以填满该数据中心。

到2035年，Optage计划在关西及其他地区至少三个地点建设数据中心。该公司计划投入约3000亿日元，用于建设设施以及铺设海底电缆，以连接海外数据中心。

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KDDI也于1月在大阪府堺市原夏普工厂旧址启用了数据中心。NTT Data Group计划在下一个财年于大阪府茨木市开设一处设施，而关西电力则计划与美国运营商CyrusOne共同在邻近的京都府精华町启用一座数据中心。

区域枢纽

东京和关西合计集中了日本近90%的数据中心。在大城市建设大型设施受到电力供应限制和寻找用地困难的制约。对区域项目而言，发展电信基础设施是一项单独的挑战。

北海道和秋田县被列为该行业可能的新枢纽。在秋田市，一座全国最大的数据中心正在工业园区建设中，计划最早于2030年投入运营。今年7月，北海道石狩市与11家公司成立了一个联盟，其中包括NTT East和Sakura Internet，以发展使用可再生能源的数据中心。

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