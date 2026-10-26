在新加坡，电信运营商Simba可能因涉嫌未经授权使用无线电频谱及其他监管违规行为而被处以罚款、暂停或吊销许可证。Channel NewsAsia报道称，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）已向该公司发出要求作出解释的通知，其中列出六项指控。

涉及频率的指控

根据IMDA的数据，Simba在2022年至2023年期间，曾在约133个地点间歇性地采用动态频谱共享技术。这使其能够同时将2100 MHz频段用于4G和5G服务，尽管该运营商仅获准在该频段开展5G业务。

监管机构还称，Simba在2023年至2026年期间，曾在约92个地点未经相应许可间歇性使用2340至2360 MHz频段的频率。IMDA认为，这两起事件均属故意行为，并得到公司高层管理人员批准。

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此外，Simba还被指控在2023年获得许可前，已在两个地点的室内安装5G无线接入网设备。该公司于当年11月14日获得许可。IMDA还认为，该运营商故意未完全遵守提供文件的要求。

可能的制裁

IMDA可对Simba处以相当于相关业务部分年营业额10%或100万新加坡元的罚款，以金额较高者为准。其他可能措施包括缩短许可证期限、暂停或取消频谱使用权或电信许可证，以及因对公司治理和合规文化的担忧而提出额外监管要求。

澳大利亚母公司Tuas表示，Simba必须在11月16日前对该通知作出回应。该公司强调，IMDA尚未就制裁作出最终决定。此前，这项调查导致对Simba以14.3亿新加坡元收购运营商M1的审议被暂停；随后该交易被终止。

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