W Singapurze operator telekomunikacyjny Simba może zostać ukarany grzywną, a jego licencja może zostać zawieszona lub cofnięta w związku z domniemanym nieuprawnionym wykorzystaniem widma częstotliwości radiowych i innymi naruszeniami regulacyjnymi. Jak informuje Channel NewsAsia, Urząd Rozwoju Mediów Infokomunikacyjnych Singapuru (IMDA) wysłał spółce wezwanie do złożenia wyjaśnień, w którym przedstawił sześć zarzutów.

Zarzuty dotyczące częstotliwości

Według IMDA Simba okresowo stosowała technologię dynamicznego współdzielenia widma w około 133 lokalizacjach w latach 2022–2023. Umożliwiało to jednoczesne wykorzystywanie pasma 2100 MHz do świadczenia usług 4G i 5G, choć operator miał zezwolenie na działalność w tym paśmie wyłącznie dla 5G.

Regulator twierdzi również, że w latach 2023–2026 Simba okresowo wykorzystywała częstotliwości w paśmie od 2340 do 2360 MHz w około 92 lokalizacjach bez odpowiedniego zezwolenia. Według IMDA oba przypadki były celowe i zatwierdzone przez najwyższe kierownictwo spółki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osobno Simbie zarzuca się zainstalowanie wewnątrz pomieszczeń sprzętu sieci dostępu radiowego 5G w dwóch lokalizacjach w 2023 roku przed uzyskaniem zezwolenia. Spółka otrzymała je 14 listopada tego roku. IMDA uważa również, że operator celowo nie wypełnił w całości wymogu przedstawienia dokumentów.

Możliwe sankcje

IMDA może nałożyć na Simbę grzywnę w wysokości do 10% rocznego obrotu odpowiedniej części działalności lub 1 mln dolarów singapurskich, w zależności od tego, która kwota będzie wyższa. Wśród innych możliwych środków są skrócenie okresu obowiązywania licencji, zawieszenie lub cofnięcie praw do korzystania z widma albo licencji telekomunikacyjnej, a także dodatkowe wymogi regulacyjne z powodu zastrzeżeń dotyczących ładu korporacyjnego i kultury przestrzegania zasad.

Australijska spółka matka Tuas oświadczyła, że Simba musi odpowiedzieć na wezwanie do 16 listopada. Podkreśliła, że IMDA nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie sankcji. Wcześniej dochodzenie spowodowało zawieszenie rozpatrywania przejęcia przez Simbę operatora M1 za 1,43 mld dolarów singapurskich; później transakcję zakończono.

Czytaj nas na