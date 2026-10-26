В Сингапуре телекоммуникационному оператору Simba могут назначить штраф, приостановить или аннулировать лицензию из-за предполагаемого несанкционированного использования радиочастотного спектра и других регуляторных нарушений. Как сообщает Channel NewsAsia, Управление развития инфокоммуникационных медиа Сингапура (IMDA) направило компании уведомление с требованием дать объяснения, в котором изложило шесть обвинений.

Обвинения относительно частот

По данным IMDA, Simba в 2022–2023 годах эпизодически применяла технологию динамического совместного использования спектра примерно на 133 объектах. Это позволяло одновременно использовать диапазон 2100 МГц для услуг 4G и 5G, хотя оператор имел разрешение на работу в этом диапазоне только для 5G.

Регулятор также утверждает, что в 2023–2026 годах Simba эпизодически использовала частоты в диапазоне от 2340 до 2360 МГц примерно на 92 объектах без соответствующего разрешения. По версии IMDA, оба случая были преднамеренными и одобренными высшим руководством компании.

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Отдельно Simba вменяют установку оборудования сети радиодоступа 5G в помещениях на двух локациях в 2023 году до получения разрешения. Компания получила его 14 ноября того года. IMDA также считает, что оператор намеренно не выполнил в полном объёме требование предоставить документы.

Возможные санкции

IMDA может наложить на Simba штраф в размере до 10% годового оборота соответствующей части бизнеса или 1 млн сингапурских долларов — в зависимости от того, какая сумма будет больше. Среди других возможных мер — сокращение срока лицензии, приостановление или отмена прав на использование спектра либо телекоммуникационной лицензии, а также дополнительные регуляторные требования из-за замечаний к корпоративному управлению и культуре соблюдения правил.

Австралийская материнская компания Tuas заявила, что Simba должна ответить на уведомление до 16 ноября. Она подчеркнула, что IMDA ещё не приняло окончательного решения о санкциях. Ранее расследование стало причиной приостановления рассмотрения приобретения Simba оператора M1 за 1,43 млрд сингапурских долларов; впоследствии сделку прекратили.

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