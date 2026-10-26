在南非米德兰，企业家巴塔比莱·莫雷基推出了移动虚拟网络运营商TPC Africa Mobile。该公司将使用MTN的基础设施，提供自己的移动服务，包括话费充值、移动互联网以及通过应用程序提供的数字金融服务，TimesLIVE报道。

通过MTN网络提供服务

TPC Africa Mobile将提供数据、语音和短信套餐。计划中的服务还包括账单和电费支付、电子钱包功能，以及通过经销商以现金支付DStv订阅费用和汇款的方式。

The Perfume Co. Africa创始人莫雷基解释说，推出该服务的想法源于其现有分销网络的需求。她表示，独立销售人员积极利用移动通信推广产品、与客户沟通并处理订单。她指出，公司决定销售其网络已经在使用的服务。

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押注经销商和可负担性

莫雷基表示，她的商业网络在南部非洲国家拥有超过30万名独立企业家。公司计划让他们参与移动服务的分销，重点是在城镇和农村地区，价格和服务可及性在这些地区仍然十分重要。

TPC Africa Mobile还计划从失业人员中招募经销商。他们将获得佣金，并接受销售、营销和合规方面的在线培训。该集团向这一新业务方向投资了约120万兰特，部分资金用于SIM卡品牌标识。

在市场研究显示客户认为MTN网络在农村地区更强之后，公司选择了MTN。莫雷基说，生活成本上涨，以及企业家、学生和家庭对互联网的需求，正在增加对更可负担通信服务的需求。TPC Africa Mobile加入了20多家虚拟运营商的行列，这些运营商使用MTN和Cell C等运营商的基础设施。

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