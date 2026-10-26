В Мидранде, ЮАР, предпринимательница Батабиле Морэки запустила виртуального мобильного оператора TPC Africa Mobile. Компания будет использовать инфраструктуру MTN, предлагая собственные услуги мобильной связи, в том числе пополнение счёта, мобильный интернет и цифровые финансовые сервисы через приложение, сообщает TimesLIVE.

Услуги через сеть MTN

TPC Africa Mobile будет предлагать пакеты передачи данных, голосовой связи и SMS. Среди запланированных сервисов также оплата счетов и электроэнергии, функции электронного кошелька, а также возможность рассчитываться наличными через реселлеров за подписку DStv и денежные переводы.

Морэки, основательница The Perfume Co. Africa, объяснила, что идея запуска возникла из потребностей её существующей дистрибьюторской сети. По её словам, независимые продавцы активно используют мобильную связь для продвижения продукции, общения с клиентами и обработки заказов. Она отметила, что компания решила продавать услуги, которыми её сеть уже пользуется.

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Ставка на реселлеров и доступность

По словам Морэки, сеть её бизнеса насчитывает более 300 тысяч независимых предпринимателей в странах юга Африки. Компания планирует привлекать их к распространению мобильных услуг, прежде всего в городках и сельской местности, где цена и доступ к сервисам остаются важными.

TPC Africa Mobile также намерена набирать реселлеров среди безработных. Они будут получать комиссию и проходить онлайн-обучение по продажам, маркетингу и соблюдению требований. Группа инвестировала в новое направление около 1,2 млн рандов, часть средств направили на брендинг SIM-карт.

MTN выбрали после исследования рынка, показавшего, что клиенты считают её сеть более сильной в сельских районах. Морэки сказала, что рост стоимости жизни и спрос на интернет среди предпринимателей, студентов и домохозяйств повышают потребность в более доступной связи. TPC Africa Mobile присоединилась к более чем 20 виртуальным операторам, использующим инфраструктуру таких операторов, как MTN и Cell C.

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